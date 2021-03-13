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CHP'li İBB'den personeline zorunlu LGBT eğitimi! Katılmayanlara idari yaptım tehditi

CHP'li İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından yapılan tebligata göre, “” eğitimi adı altında propagandası içeren eğitimlere, personellerin katılımının zorunlu olduğu bildirildi. LGBT propagandası taşıyan eğitim programına tüm personellerin katılımı ise zorunlu kılındı. İnternet üzerinden verilecek eğitim programına her personelin kimlik numarasıyla giriş yapması zorunlu olacak. Böylece programa katılan personeller tespit edilecek, katılmayanlar hakkında idari yaptırım uygulanabilecek.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 13.03.2021 Güncelleme Tarihi: 13.03.2021
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CHP'li İBB'den personeline zorunlu LGBT eğitimi! Katılmayanlara idari yaptım tehditi

Konuya ilişkin soru önergesi veren İBB Meclisi Hukuk Komisyonu Başkanvekili Ömer Faruk Akbulut, "Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı istismar edilerek, LGBT sapkınlığının meşruiyet kazandırmaya çalışılıyor. Bu eğitimlerin içeriği nedir, kimler tarafından verilmektedir ve ne kadar bütçe ayrılmıştır?" sorularını yöneltti.



Şeb-i Arus töreninde Türkçe Kur'an skandalıyla toplumun milli ve manevi değerlerini hedef alan CHP'li İBB yönetimi, tahribatlarına devam ediyor. Toplumun milli ve manevi değerlerinin temeline döşenen son dinamit, İBB personellerine zorunlu eğitimleri oldu.



EĞİTİME KATILMAYANLARA İDARİ YAPTIRIM TEHDİDİ
Eğitim Daire Başkanlığı tarafından, personellere yönelik olarak "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" eğitimi verileceği bildirildi. LGBT propagandası taşıyan eğitim programına tüm personellerin katılımı ise zorunlu kılındı. İnternet üzerinden verilecek eğitim programına her personelin kimlik numarasıyla giriş yapması zorunlu olacak. Böylece programa katılan personeller tespit edilecek, katılmayanlar hakkında idari yaptırım uygulanabilecek.



İBB personellerine zorunlu LGBT eğitimi konusuna ilişkin soru önergesi veren İBB Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanvekili Ömer Faruk Akbulut, "Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı istismar edilerek, LGBT sapkınlığına meşruiyet kazandırmaya çalışılıyor. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de lanetlediği eşcinsellik sapkınlığına alan açılmasına şiddetle karşı çıkıyoruz. CHP'li İBB yönetimine soruyorum; "Bu eğitimlerin içeriği nedir, kimler tarafından hazırlanmakta ve dersler kimler tarafından verilmektedir? Bu işler için ne kadar bütçe ayrılmıştır?"



İBB'DE LGBT MÜDÜRLÜĞÜ DE KURMAK İSTEMİŞTİ
Hatırlanacağı üzere CHP'li İBB yönetimi, İBB bünyesinde "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Şube Müdürlüğü" kurulmasını teklif etmişti. LGBT sapkınlığına kurumsal düzeyde resmiyet kazandırmayı amaçlayan söz konusu teklif, 16 Temmuz 2020'de yapılan İBB Meclisi oturumunda AK Parti ve MHP Grubu'nun aleyhte oylarıyla reddedilmişti.



LGBT YAYINLARI İSTANBUL KİTAPÇISI RAFLARINDA
Personellerine LGBT sapkınlığı propagandası içeren eğitim programına katılmayı zorunlu kılan CHP'li İBB yönetimi, kendisine bağlı kitapevlerinde LGBT içerikli kitaplara ada yer açtı. İstanbul Kitapçısı'nda LGBT sapkınlığını meşru gösteren pek çok kitap ve dergi mağazalardan ve internet sitesinden satışa sunuldu.

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