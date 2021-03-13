CHP'li İBB'den personeline zorunlu LGBT eğitimi! Katılmayanlara idari yaptım tehditi





İBB personellerine zorunlu LGBT eğitimi konusuna ilişkin soru önergesi veren AK Parti İBB Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanvekili Ömer Faruk Akbulut, "Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı istismar edilerek, LGBT sapkınlığına meşruiyet kazandırmaya çalışılıyor. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de lanetlediği eşcinsellik sapkınlığına alan açılmasına şiddetle karşı çıkıyoruz. CHP'li İBB yönetimine soruyorum; "Bu eğitimlerin içeriği nedir, kimler tarafından hazırlanmakta ve dersler kimler tarafından verilmektedir? Bu işler için ne kadar bütçe ayrılmıştır?"