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LGBT dernekleri İYİ Parti Genel Merkezi önünde toplandı | A Haber muhabiri ayrıntıları canlı yayında aktardı

Sözleşmesi iptal edildi, LGBT'liler ve İyi Parti Genel Başkanı harekete geçti. Birçok yerden sözleşmenin yeniden yürürlüğe girmesini isteyen LGBT derneklerine üye kişiler gösteriler düzenledi, Akşener ise sözleşmenin iptali için kararı 'a taşıdı. LGBT dernekleri yaşanan bu gelişmesi sonrası önünde bulunarak Meral Akşener'e şükranları sunduklarını ifade etti. muhabiri yaşanan olayın detaylarını canlı yayında akardı.

GÜNDEM A Haber
Giriş Tarihi: 01.04.2021 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkan Erdoğan'ın İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının iptali için Danıştay'a başvurdu.

LGBT DERNEKLERİNDEN MERAL AKŞENER'E TEŞEKKÜR

LGBT dernekleri Akşener'in bu kararı üzerine İYİ Parti'yi ziyaret etti.

Geçtiğimiz dakikalarda bir grup LGBT üyesi hemen arkamızdaki İYİ Parti Genel Merkezi'ndeydi. Bir basın açıklaması yaptılar. Aslında tüm LGBT üyelerinin adına burada olduklarını ifade ettiler. Meral Akşener'e bir teşekkür ziyareti yaptıklarını ifade ettiler.

İYİ PARTİ DANIŞTAY'A BAŞVURDU

Neden gerçekleşti bu ziyaret? Hatırlanacaktır; Akşener İstanbul Sözleşmesi kararının iptal edilmesi için Danıştay'a başvurmuştu ve "İstanbul Sözleşmesi hala geçerlidir" demişti. Bunun ardından bu ziyaret gerçekleşti. Yaptıkları basın açıklamasında "Bizlerin kararlığına cesaretle güç veren İP ailesine, başta Meral Akşener olmak üzere ülkemizdeki LGBT topluluğuna sahip çıkan tüm demokrasi güçlerine teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandılar. LGBT üyeleri, "Bizlere desteğini esirgemeyen İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını Danıştay'a götüren Sayın Akşener'e şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

LGBTliler İYİ Parti Genel Merkezi önünde toplandı LGBT'LİLER İYİ PARTİ GENEL MERKEZİ ÖNÜNDE TOPLANDI

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