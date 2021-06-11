11 Haziran 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP’li Sezgin Tanrıkulu'ndan sonra Özgür Özel de 'devleti yıkmalıyız' diyen Ahmet Şık'a sahip çıktı

CHP’li Sezgin Tanrıkulu'ndan sonra Özgür Özel de 'devleti yıkmalıyız' diyen Ahmet Şık'a sahip çıktı

CHP nerede Türkiye düşmanı varsa avukatlığına soyunmaktan geri durmuyor. CHP İstanbul Milletvekili , "Hepiniz sokağa çıkmalısınız. Bu işin yolu sokak sokak sokak. Yasayla seçimle olacak iş değil. Devleti yıkmamız lazım" diyerek kalkışma çağrısı yapan TİP vekili ’a destek çıkmış ve "Ahmet Şık canımızdır ve dostumuzdur nokta" demişti. Ahmet Şık'tan sonra CHP’li  de 'devleti yıkmalıyız' diyen Ahmet Şık yerine tepki gösterenleri kınadı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.06.2021
ABONE OL
CHP’li Sezgin Tanrıkulu'ndan sonra Özgür Özel de 'devleti yıkmalıyız' diyen Ahmet Şık'a sahip çıktı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında 'Seçimle yasayla bu iş olmaz. Bu işin yolu sokak sokak sokak' sözleriyle kalkışma çağrısı yapan ve 'Katil devleti yıkmalıyız' diyen TİP vekili Ahmet Şık yerine, ona tepki gösterenleri kınadı. Özel, 'Kendisine karşı kullanılan ifadeleri son derece endişe verici buluyoruz' ifadelerini kullandı.

SEZGİN TANRIKULU DA SAHİP ÇIKMIŞTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında 2 ayrı resen soruşturma başlatılan Şık'a, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu destek çıktı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tanrıkulu, Şık'ı etiketleyip "Ahmet Şık canımızdır ve dostumuzdur nokta" dedi.

KALKIŞMA ÇAĞRISI YAPAN AHMET ŞIK NE DEDİ?
Ahmet Şık, katıldığı bir yayında "Sosyal medya muhalifliğinden vazgeçin. Bu işin yolu sokak sokak sokak. Bu iş yasayla seçimle olacak değil. Bu iktidarı indirmenin yolu güçlü bir protesto hareketidir. Bunu yapamazsak çok şey kaybedeceğiz. Devleti yıkmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı’nın Şık vekili! MİLLET İTTİFAKI'NIN "ŞIK" VEKİLİ!
Ahmet Şıktan Başkan Erdoğana skandal tehdit! AHMET ŞIK'TAN BAŞKAN ERDOĞAN'A SKANDAL TEHDİT!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA