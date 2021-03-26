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CHP'li İBB'den cuma namazı saatinde zorunlu LGBT eğitimi

CHP'li personeli, zorunlu LGBT konulu “” eğitimleri için cuma namazı saatinde SMS almaya başladı. çalışanlarına LGBT dersine katılın SMS'leri geldi. LGBT propagandası taşıyan eğitim programına tüm personellerin katılımı ise zorunlu kılındı. İnternet üzerinden verilecek eğitim programına her personelin TC kimlik numarasıyla giriş yapması zorunlu tutuldu. Böylece programa katılan personeller tespit edilecek, katılmayanlar hakkında idari yaptırım uygulanabilecek.

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Giriş Tarihi: 26.03.2021 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021
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CHP'li İBB'den cuma namazı saatinde zorunlu LGBT eğitimi

Son dönemde gündeminde tartışmalara neden olan LGBT bireyler için () harekete geçti.

İBB Başkanı 'nun önderliğinde belediyede personele yeni bir eğitim hizmeti devreye alındı.

Eğitim Daire Başkanlığı tarafından, LGBT konulu "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" eğitimi verilmeye başlanmıştı.

ZORUNLU EĞİTİM İÇİN SMS'LER GÖNDERİLİYOR
Söz konusu eğitim ise zorunlu kılındı. Bu kapsamda İBB personeline SMS yoluyla eğitime katılımı teşvik için iletiler gönderiliyor. Personele verilecek uzaktan eğitim için, SMS'lerle 'sanal sınıf' linkleri paylaşılıyor. Gönderilen SMS'lerde ise "Eğitime katılım zorunludur" ibaresi yer alıyor.

EĞİTİME KATILMAYANLARA İDARİ YAPTIRIM TEHDİDİ
İBB İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı tarafından, personellere yönelik olarak "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" eğitimi verileceği bildirildi. LGBT propagandası taşıyan eğitim programına tüm personellerin katılımı ise zorunlu kılındı. İnternet üzerinden verilecek eğitim programına her personelin TC kimlik numarasıyla giriş yapması zorunlu olacak. Böylece programa katılan personeller tespit edilecek, katılmayanlar hakkında idari yaptırım uygulanabilecek.

İBB personellerine zorunlu LGBT eğitimi konusuna ilişkin soru önergesi veren Meclis Üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanvekili , "Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı istismar edilerek, LGBT sapkınlığına meşruiyet kazandırmaya çalışılıyor. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de lanetlediği eşcinsellik sapkınlığına alan açılmasına şiddetle karşı çıkıyoruz. CHP'li İBB yönetimine soruyorum; "Bu eğitimlerin içeriği nedir, kimler tarafından hazırlanmakta ve dersler kimler tarafından verilmektedir? Bu işler için ne kadar bütçe ayrılmıştır?"

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