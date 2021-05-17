Son dakika: Başkan Erdoğan 'müjdeli haber' diyerek açıkladı: PKK'nın Suriye sorumlusu Sofi Nurettin öldürüldü
Son dakika haberi... Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimle müjdeli bir haberi paylaşmak istiyorum" diyerek terör örgütü PKK'nın Suriye sorumlusu 'Sofi Nurettin' kod adlı Halef El Muhammed'in MİT tarafından düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Başkan Receop Tayyip Erdoğan, 4 saat süren Kabine Toplantısı sonrası terör örgütüne vurulan ağır darbeyi duyurdu.
PKK'YA AĞIR DARBE
Operasyonlar kapsamında terör örgütü bitme noktasına gelirken, Erdoğan önemli bir haberi de vatandaşlarla paylaştı.
"SOFİ NURETTİN KOD ADLI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR"
Erdoğan, "PKK'nın üst düzey Suriye Genel sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı terörist, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilmiştir." dedi.
"PEK ÇOK SALDIRININ SORUMLUSUDUR"
Bu teröristin düzenlenen pek çok saldırının sorumlusu olduğunu aktaran Erdoğan, "PKK'nın en üst düzey yöneticilerinden olan Suriye kökenli bu terörist uzun süre örgütün sözde silahlı kanadının sorumluluğunu yürütmüştür. Çok kanlı eylemlerin faili olan bu terörist Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları'nda askerlerimize karşı yapılan pek çok saldırının da sorumlusudur" ifadelerine yer verdi.
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