17 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan 'müjdeli haber' diyerek açıkladı: PKK'nın Suriye sorumlusu Sofi Nurettin öldürüldü

Son dakika: Başkan Erdoğan 'müjdeli haber' diyerek açıkladı: PKK'nın Suriye sorumlusu Sofi Nurettin öldürüldü

Son dakika haberi... Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan , "Milletimle müjdeli bir haberi paylaşmak istiyorum" diyerek terör örgütü PKK'nın sorumlusu '' kod adlı 'in MİT tarafından düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.05.2021 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021
ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan 'müjdeli haber' diyerek açıkladı: PKK'nın Suriye sorumlusu Sofi Nurettin öldürüldü

Başkan Receop Tayyip Erdoğan, 4 saat süren Kabine Toplantısı sonrası terör örgütüne vurulan ağır darbeyi duyurdu.

PKK'YA AĞIR DARBE

Operasyonlar kapsamında terör örgütü bitme noktasına gelirken, Erdoğan önemli bir haberi de vatandaşlarla paylaştı.

"SOFİ NURETTİN KOD ADLI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR"

Erdoğan, "PKK'nın üst düzey Genel sorumlusu kod adlı terörist, 'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilmiştir." dedi.

"PEK ÇOK SALDIRININ SORUMLUSUDUR"

Bu teröristin düzenlenen pek çok saldırının sorumlusu olduğunu aktaran Erdoğan, "PKK'nın en üst düzey yöneticilerinden olan Suriye kökenli bu terörist uzun süre örgütün sözde silahlı kanadının sorumluluğunu yürütmüştür. Çok kanlı eylemlerin faili olan bu terörist ve 'nda askerlerimize karşı yapılan pek çok saldırının da sorumlusudur" ifadelerine yer verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA