Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile 8 fakülte ve 2 enstitü kuruldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Nişantaşı Üniversitesinde Diş Hekimliği Fakültesi ve Tıp Fakültesi, İstanbul Yeniyüzyıl Üniversitesinde Spor Bilimleri Fakültesi, Ege Üniversitesinde Ödemiş Sağlık Bilimleri Fakültesi, Trabzon Üniversitesinde Kur'an-ı Kerim Araştırmaları ve Kıraat İlmi Enstitüsü, Gümüşhane Üniversitesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Avrasya Üniversitesinde İletişim Fakültesi, Dicle Üniversitesinde Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Afyon Kocatepe Üniversitesinde Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Amasya Üniversitesinde Mühendislik-Mimarlık Fakültesi kuruldu.

Ege Üniversitesinde İzmir Ödemiş Sağlık Yüksekokulu, Gümüşhane Üniversitesinde Sosyal Bilimler ile Fen Bilimleri enstitüleri, Afyon Kocatepe Üniversitesinde Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Amasya Üniversitesinde Teknoloji Fakültesi kapatıldı.

Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin adı İslami İlimler Fakültesi, İstanbul Okan Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin ismi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İstanbul Kent Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinin adı İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi olarak değiştirildi.