1 milyon TL ödülle aranıyordu! Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi!





Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Eren- 13 Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran 2021- 32 operasyonu kapsamında, geçen 19 Mayıs'ta Beytüşşebap ilçesi kırsalında Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce ortak operasyon gerçekleştirildiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Botan eyaletinde sorumlu seviyede faaliyet gösteren ve 'Terör Arananlar Listesi'nde 1 milyon TL'ye kadar ödülle 'turuncu' kategoride aranan 'Şervan Eğit Muş' kod adlı Hatip Kılıç olduğu tespit edilmiştir" denildi.

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