20 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri 1 milyon TL ödülle aranıyordu! Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi!

1 milyon TL ödülle aranıyordu! Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Eren-13 operasyonu kapsamında 'ın ilçesi kırsalında dün etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, turuncu kategoride aranan "" kod adlı olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.05.2021 Güncelleme Tarihi: 20.05.2021
ABONE OL
1 milyon TL ödülle aranıyordu! Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi!

İçişleri Bakanlığı, ilçesi kırsalında 19 Mayıs'ta etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 'turuncu' kategoride yer alan '' kod adlı olduğunun tespit edildiğini duyurdu.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Eren- 13 Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran 2021- 32 operasyonu kapsamında, geçen 19 Mayıs'ta Beytüşşebap ilçesi kırsalında ve İl Emniyet Müdürlüğünce ortak operasyon gerçekleştirildiği hatırlatıldı. Açıklamada, "Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Botan eyaletinde sorumlu seviyede faaliyet gösteren ve 'Terör Arananlar Listesi'nde 1 milyon TL'ye kadar ödülle 'turuncu' kategoride aranan 'Şervan Eğit Muş' kod adlı Hatip Kılıç olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Başkan Erdoğan 'müjdeli haber' diyerek açıkladı BAŞKAN ERDOĞAN 'MÜJDELİ HABER' DİYEREK AÇIKLADI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA