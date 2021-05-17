Thodex'te yeni gelişme! Soruşturmadaki kilidi çözecek 3 kişinin kimlikleri ortaya çıktı





YENGESİ DE FİRARİ



Soruşturma kapsamında Faruk Fatih Özer'in kardeşleri ve Thodex'te sorumlu yöneticiler ile şirket çalışanları şüpheli olarak ifade verdi. Ancak Özer'le birlikte 3 şüpheliye ulaşılamadı. Yazılımcı Oral Çınar, finans departmanında çalışan Rana Azap ve tutuklu şüpheliler arasında yer alan abi Güven Özerin eşi Zuhal Özer her yerde aranıyor. Şüpheli olarak ifade veren şirket çalışanlarının anlatımlarına göre, bu üç isim, firari patron Özer'le birlikte hareket ettiler.