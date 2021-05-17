Thodex'te yeni gelişme! Soruşturmadaki kilidi çözecek 3 kişinin kimlikleri ortaya çıktı
Son dakika haberine göre; Milyonlarca dolarla yurt dışına kaçan kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'i yakalamak için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Thodex'le ilgili soruşturmada yakalanmaları ve verecekleri ifadeler önem taşıyan 3 firarinin kimlikleri ortaya çıktı.
Thodex'in firari patronu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 400 bin kişinin mağduriyetine neden olduğu belirtilen kripto para borsasında yazılımcı Oral Çınar, finans departmanında çalışan Rana Azap ve tutuklu şüpheliler arasında yer alan abi Güven Özer'in eşi Zuhal Özer polisin sıkı takibiyle aranıyor.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce ifadeleri alınan şirket çalışanları, Faruk Fatih Özer'in bu işte yalnız olmadığını, firari şüpheli şirket yöneticileriyle ortak hareket ettiklerini düşündüklerini anlattılar. Dolandırıcılık olayından haberdar olmadıklarını ama bu durumun Özer'in de aralarında olduğu şirket yöneticilerinin ortak planı olduğunu savundular.
YENGESİ DE FİRARİ
Soruşturma kapsamında Faruk Fatih Özer'in kardeşleri ve Thodex'te sorumlu yöneticiler ile şirket çalışanları şüpheli olarak ifade verdi. Ancak Özer'le birlikte 3 şüpheliye ulaşılamadı. Yazılımcı Oral Çınar, finans departmanında çalışan Rana Azap ve tutuklu şüpheliler arasında yer alan abi Güven Özerin eşi Zuhal Özer her yerde aranıyor. Şüpheli olarak ifade veren şirket çalışanlarının anlatımlarına göre, bu üç isim, firari patron Özer'le birlikte hareket ettiler.
ABİSİ İNKAR ETMİŞTİ
Eşi firari şüpheliler arasında yer alan tutuklu şüpheli Güven Özer, kendisine ait bir reklam danışmanlık şirketi olduğunu, Thodex ile hiçbir bağlantısı olmadığını savundu. Kardeşinin kendisinden hesap açmasını isteyip bu hesaplarını kullandığını anlatan Güven Özer, hesaplarla ilgili de herhangi bir bilgisi olmadığını belirtti.
Kardeşinin kendi şirketinde tek başına yetkili olduğunu söyleyen Güven Özer, son dönemlerde işlerin kötü gittiğini ve şirketi tamamen devretmeye karar verdiğini veya ortak bulacağını anlattığını söyledi. Kardeşinin gideceğine ilişkin de herhangi bir bilgisi olmadığını söyleyen Özer üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini kaydetti.
ÖZER "GİZLİ EVLERDE" SAKLANIYOR
Öte yandan edinilen bilgilere göre Faruk Fatih Özer'in halen Arnavutluk'ta olduğu değerlendiriliyor. Özerin yasal yollarla bu ülkeden çıktığına ilişkin tespit olmadığı öğrenildi.
Ayrıca Özerin yasadışı yapılanmalar tarafından kullanılan gizli evlerde saklandığı değerlendirmesi yapıldı. Özer'in beraberinde götürdüğü yüksek miktarda parayı rüşvet olarak kullanarak Arnavutluk'ta eski yerel yöneticiler ve mafya tarafından saklandığı tespiti yapılmıştı.
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