Son dakika | Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer'le ilgili flaş gelişme! İzini kaybettirdi

Faruk Fatih Özer, 20 Nisan'da İstanbul Havalimanından yurda çıkmış, Özer'in Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gittiği belirlenmişti. İki gün boyunca Tiran'ın merkezindeki Mondial Otel'de kalan Faruk Fatih Özer, İnterpol'ün arama kararı sonrasında kendisine yardım eden şüpheliler aracılığıyla bir eve yerleştirildi. Kaldığı eve yapılan operasyonda da kaçmayı başaran firari kriptocu, Tiran dışında başka bir şehre kaçarak izini kaybettirmeyi başardı.

Faruk Fatih Özer'i kaçış sürecinde otele yerleştiren ve sonrasında ise otelden alan kişilerin kimlikleri ortaya çıkmıştı. Son yapılan operasyonda Özer'i otele yerleştiren kişinin Altjan Canaj adında bir Arnavutluk vatandaşı olduğu ortaya çıkmıştı. Bu şüpheli gözaltındaki ifadesinde Faruk Özer'in büyük bir dolandırıcı olduğunu öğrendikten sonra arkadaşı Edevaldo Haxhiu ile görüştüğünü daha sonra ise korkup saklandığını söyledi. Haxhiu, Faruk Fatih Özer'i Arnavutluk'ta karşılanması ve saklanmasında yardım eden kilit isim olarak biliniyor. Hâlâ firari durumda olan Haxhiu'nun yakalandığı takdirde Faruk Fatih Özer'i ele verecek kritik bilgiler paylaşacabileceği belirtildi. Edevaldo Haxhiu'nun Durres merkezli bir güvenlik firmasının sahibi olduğu öğrenildi.

Arnavutluk ve Türk güvenlik güçlerinin ortak çalışmalarına rağmen kendisinden henüz hiçbir iz alınamayan Faruk Fatih Özer'in başka bir ülkeye kaçırıldığı ihtimalinin güçlük kazandığı belirtildi. Özer'in Arnavutluk'ta ülkede gıda ürünleri tedarikçisi bir iş insanı tarafından koruması altında polisten saklandığı ileri sürüldü. Özer'i yakalamak için 25 Nisan'da Tiran'a gönderilen 5 kişilik Türk güvenlik ekibinin İstanbul'a döndüğü bildirildi.