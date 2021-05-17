PKK'nın elindeki yabancı çocuklara Batı seyirci kaldı! 5 ila 7 yıl içinde yeni nesil radikal savaşçılar ortaya çıkabilir
Terör örgütü PKK’ın uzantısı olan PYD-YPG’nin kontrolündeki bölgelerde bulunan kamplarda binlerce çocuk bulunuyor. Terör örgütü propagandasıyla beyinleri yıkanan çocuklar günden güne radikalleşiyor. Bu kamplardaki çocuklar vatandaşı oldukları ülkeler tarafından kamplardan kurtarılıp izlenmezse 5 ila 7 yıl içerisinde yeni nesil radikal savaşçılar ortaya çıkabilir. Uzmanlar bu konuda Türkiye dışında duruma seyirci kalan ülkelerin harekete geçmesi gerektiğini vurguluyor.
PKK/PYD-YPG terör örgütü kontrolündeki kamplarda bulunan binlerce çocuğun günden güne radikalleştirildiği bildirilirken, kamptaki çocukların vatandaşı olduğu ülkeler tarafından kamplardan alınarak yeniden uyum süreci izlenmezse 5 ila 7 yıl içinde yeni nesil radikal savaşçılar olarak ortaya çıkacakları belirtildi.
Uzmanlar, örgüt kamplarındaki çocukların bir an önce PKK elinden kurtarılması için Türkiye dışındaki ülkelerinde harekete geçmesi gerektiğini vurguluyor.
TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASIYLA BEYİNLERİ YIKANIYOR
PKK/PYD-YPG'nin özellikle Kuzey Irak ve Suriye'deki kamplarında binlerce çocuğun örgütsel ideolojiyle yetiştirildiği biliniyor. Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgilere göre, Batı Avrupa ülkelerinin söz konusu vatandaşlarını geri alma ve yeniden uyum yoluyla ıslah etmeye yönelik henüz ciddi ve istikrarlı işleyen herhangi bir programları ise bulunmuyor.
Kamplarda bulunan çocukların PKK/PYD-YPG terör örgütü tarafından kendi propagandasıyla beyinlerinin yıkanması ve kendisine eleman temin etmek için kullanmasının, tehlikenin bir başka boyutu olarak ön plana çıkıyor.
PKK, TSK'DAN ALDIĞI DARBEYİ GİDERMEYE ÇALIŞIYOR
PKK/PYD-YPG terör örgütünün, söz konusu kamplarda çocuklar başta olmak üzere yabancı vatandaşları saflarına çekerek Batı Avrupa ülkeleri nezdinde meşruiyet kazanmaya çalışacağını bildiren kaynaklar, PKK'nın, sözde "özgürlük savaşçısı olma" yalanıyla kandırdığı yabancıları, son dönemde TSK'nın başarılı operasyonları nedeniyle yaşadığı militan kaybını dengelemek için kullandığını belirtiyor.
DEAŞ ÜYELERİNDEN BİLE KAYNAK SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORLAR
Kaynaklar ayrıca, PKK/PYD-YPG terör örgütünün kendi kontrolündeki alanlarda bulunan yerli halk kadar, kontrolündeki kamplarda bulunan insanlar ve hapishanelerinde tuttuğu DEAŞ'lı tutukluları da kendi saflarına katmaya çalıştığına dikkat çekti.
Öte yandan, terör örgütü PKK'nın geçen haftalarda kontrolündeki hapishanelerden saldığı 60 DEAŞ'lı teröristi koalisyon güçleriyle birlikte eğiterek DEAŞ'a karşı kullanmaya çalıştığı ortaya çıktı. 60 DEAŞ'lının koalisyonun helikopterleriyle Haseke'den El-Ömer petrol sahasına nakledildiği, koalisyon güçlerinin de salınan DEAŞ'lılara "özel eğitimler" verdiği haberleri de geçtiğimiz günlerde basına yansımıştı.
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