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Kripto para dolandırıcılığı davasında flaş gelişme! Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer görüntülendi

Kripto para dolandırıcılığından aranan 'in kurucusu 'in yeni görüntüleri çıktı. A Haber'in otelini görüntülediği Faruk Fatih Özer'in kendisi de görüntülendi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.05.2021 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021
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Kripto para dolandırıcılığı davasında flaş gelişme! Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer görüntülendi

Kripto para borsası 'in kurucusu ve yöneticisi 'in yakalanmasına yönelik çalışmalar, devam ederken son görüntüleri ortaya çıktı.

Gözaltındaki isimlerden birinin de bu Arnavut vatandaşla irtibatlı olduğu ortaya çıktı.

ÇALIŞMALAR YOĞUNLAŞTI

Thodex şirketinin internet sitesine erişim sağlanamaması nedeniyle çok sayıda kişinin mağdur edildiği iddiası üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 22 Nisan'da başlatılan soruşturma sürüyor. Türkiye'den iki ekibin katılımıyla Arnavutluk, Karadağ, Kosova ve Kuzey Makedonya'da yoğunlaştı.

Soruşturma kapsamında, hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan Özer'in yakalanması için Türk Interpolü devreye girerek kaçabileceği ülke Interpol polislerini uyardı. Özer'in yakalanmasına yönelik çalışmalar, Arnavutluk'a kaçtığının belirlenmesi üzerine ağırlıklı olarak bu ülkede yürütülüyor. Emniyet Genel Müdürlüğünce oluşturulan 5'er kişilik iki ekip de çalışmalara destek veriyor.

Ekiplerden biri, Arnavut meslektaşlarıyla, diğer ekip ise Özer'in kaçma ihtimalinin bulunduğu Kuzey Makedonya, Kosova ve Karadağ'daki meslektaşlarıyla koordineli şekilde hareket ediyor. Özer'in bağlantılı olduğu kişileri tespit ederek iz süren ekipler, çalışmalarında soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinden de yararlanıyor.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Soruşturma kapsamında, bugüne kadar haklarında yakalama kararı verilen 82 şüpheliden 78'i gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelilerden Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklanmış, 35'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer şüphelilerin tamamı serbest bırakılmıştı.

Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in de arasında bulunduğu firari 4 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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