Son dakika: Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer için yolun sonuna gelindi! Son 48 saat
Son dakika haberine göre Kripto para borsasını sarsan vurguna ilişkin soruşturma kapsamında, Arnavutluk'a kaçan Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer’in yakalanmasına ilişkin operasyonda sona yaklaşıldı. Özer ile ilgili işlemlerin birkaç gün içinde tamamlanması öngörülürken Faruk Fatih Özer'in 48 saat içinde Türkiye'ye iadesinin gerçekleşmesi bekleniyor.
Thodex vurgununda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Firari Faruk Fatih Özer'in yakalanmasına ilişkin operasyonun birkaç gün içinde tamamlanması planlanıyor.
Arnavutluk'taki operasyona destek için ülkeye giden Türk polisi geri dönerken gözler, bu ülkeden gelecek açıklamaya çevrildi.
İADESİ 48 SAAT İÇİNDE YAPILACAK
TRT Haber'in üst düzey emniyet kaynaklarından aktardığına göre, Faruk Fatih Özer yakalandığında ilk olarak Arnavutluk adli makamlarının karşısına çıkarılacak. Ancak Arnavutluk sınırları içinde bir suç işlemediği için bu ülkede yargılanmayacak.
Kırmızı bültenle aranan Özer'in pasaportu tahditli olduğundan, kendisine yeni pasaport çıkartılacak. Ardından da İnterpol'e teslim edilecek. 48 saat içinde Türkiye'ye iadesi gerçekleşecek.
Faruk Fatih Özer'e Arnavutluk'ta yardım edenlerin adli işlemleri ise bu ülkede gerçekleşecek. Önce ifadeleri alınacak şüpheliler, daha sonra bu ülkenin mahkemelerine çıkarılacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye'de satılan İsrail malı ürünler! Marketlerde satılan İsrail markalı ürünler hangileri? İşte tam liste...
- Fırtına koparıp, ceketini asacak! Peaky Blinders 6. sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Peaky Blinders yeni sezon fragmanı...
- Ortalığı kasıp kavurmuştu! Kılıcıyla adalet dağıtıp, bozkıra nefes olacak! Reytingler alt üst...
- Akın ettiler, sudan ucuz fırsat! Sıfır faiz kredi ve 69.000 lira indirim! Fiat, Dacia, Renault, Opel, Peugeot, Citroen...
- Emeklilere sürpriz ödeme! 3252 ile 4298 TL arasında maaş fırsatı gelecek! Yüzde 3, enflasyon farkı...
- Düğünler ne zaman açılacak son dakika? Düğünler olacak mı, serbest mi? Kabine...
- Ev almak isteyenlere fırsat! Bankalar peş peşe açıkladı, faizlerde cabası! Akbank, Yapı Kredi, Vakıfbank, Halkbank...
- Halkbank müjdeyi verdi! Yaklaşık 60 ay vade ile 6 ay ertelemeli kredi imkanı! Ve belli oldu...
- Bittorrent Netflix anlaşması oldu mu? Bittorrent (BTT) ne zaman yükselişe geçecek? Kritik beklentiler...
- Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar bugün neden yok, final mi yaptı? 14 Mayıs Kanal D yayın akışı...
- Bekçi alımı son dakika: Bekçi alımı 2021 olacak mı, ne zaman? Bekçi alımı hangi illere yapılacak? Jandarma...
- AVM'ler ne zaman açılacak? 17 Mayıs Pazartesi AVM'ler açılacak mı? İşte Alışveriş Merkezleri için tarih...