Son dakika: Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer için yolun sonuna gelindi! Son 48 saat

İADESİ 48 SAAT İÇİNDE YAPILACAK

TRT Haber'in üst düzey emniyet kaynaklarından aktardığına göre, Faruk Fatih Özer yakalandığında ilk olarak Arnavutluk adli makamlarının karşısına çıkarılacak. Ancak Arnavutluk sınırları içinde bir suç işlemediği için bu ülkede yargılanmayacak.