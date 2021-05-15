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Son dakika: Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer için yolun sonuna gelindi! Son 48 saat

Son dakika haberine göre Kripto para borsasını sarsan vurguna ilişkin soruşturma kapsamında, 'a kaçan ’in kurucusu ’in yakalanmasına ilişkin operasyonda sona yaklaşıldı. Özer ile ilgili işlemlerin birkaç gün içinde tamamlanması öngörülürken Faruk Fatih Özer'in 48 saat içinde 'ye iadesinin gerçekleşmesi bekleniyor.

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Giriş Tarihi: 15.05.2021 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021
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Son dakika: Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer için yolun sonuna gelindi! Son 48 saat

vurgununda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Firari 'in yakalanmasına ilişkin operasyonun birkaç gün içinde tamamlanması planlanıyor.

'taki operasyona destek için ülkeye giden Türk polisi geri dönerken gözler, bu ülkeden gelecek açıklamaya çevrildi.

OPERASYON 4 ÜLKEDE DEVAM EDİYOR
Faruk Fatih Özer'i yakalamak için başlatılan operasyon merkezli 4 ülkede devam ediyor.

İADESİ 48 SAAT İÇİNDE YAPILACAK
TRT Haber'in üst düzey emniyet kaynaklarından aktardığına göre, Faruk Fatih Özer yakalandığında ilk olarak Arnavutluk adli makamlarının karşısına çıkarılacak. Ancak Arnavutluk sınırları içinde bir suç işlemediği için bu ülkede yargılanmayacak.

Kırmızı bültenle aranan Özer'in pasaportu tahditli olduğundan, kendisine yeni pasaport çıkartılacak. Ardından da İnterpol'e teslim edilecek. 48 saat içinde 'ye iadesi gerçekleşecek.

Faruk Fatih Özer'e Arnavutluk'ta yardım edenlerin adli işlemleri ise bu ülkede gerçekleşecek. Önce ifadeleri alınacak şüpheliler, daha sonra bu ülkenin mahkemelerine çıkarılacak.

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