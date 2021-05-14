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Algı operasyonu elinde patladı! İsrail Başbakanı Netanyahu'yu çıldırtan video

İsrail dünyanın gözü önünde Filistinlileri katletmeye devam ediyor. Son saldırılarda İsrail'in 9'u çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 16 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle şehit sayısı 109'a ulaştı. İsrail Başbakanı ise sosyal medya üzerinden algı operasyonlarına başladı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 14.05.2021 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021
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Algı operasyonu elinde patladı! İsrail Başbakanı Netanyahu'yu çıldırtan video

İsrail Başbakanı 'nun algı operasyonu sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

DEMİRCİ: "TAMAM MI? BEN GERÇEĞİ PAYLAŞIYORUM"

Binyamin Netanyahu'nun, İsraillerin Filistinliler tarafından mağdur edildiğine yönelik "Gerçeği paylaşın" algı operasyonu içeren videosuna hazırladığı videouyla cevap verdi.

Zeynep Hilal Demirci, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun paylaşımının altına "Tamam mı? Ben gerçeği paylaşıyorum" ifadeleriyle cevap verdi ve hazırladığı videoyu paylaşımına etiketledi.

DEMİRCİ, FİLİSTİNLİLERE GERÇEKLEŞTİRİLEN KATLİAMLARI İÇEREN VİDEO HAZIRLADI

Zeynep Hilal Demirci'nin hazırladığı videoda; İsrail güvenlik güçlerinin , Yafa, , Şeyh Jarrah'ta gerçekleştirdiği katliam görüntüleri yer aldı. Söz konusu videoda; İsraillilerin Mescid-i Aksa'nın alevler içinde yanmasına sevinen ve dans eden görüntüde yer aldı.

DEMİRCİ'NİN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu: "Gerçeği paylaşın" ifadelerinin yer aldığı video 680 bin etkileşim alırken, Zeynep Hilal Demirci'nin Netanyahu'ya cevap verdiği "Tamam mı? Ben gerçeği paylaşıyorum" başlıklı video 661 bin etkileşim aldı.

Zeynep Hilal Demirci hazırladığı videoya çok sayıda destek mesajı geldi:

Ankara Milletvekili : "Bir taraftan bombalarla acımasızca yakıp yıkıyor, sivilleri, çocukları katlediyor; öbür taraftan da klasik yöntemleriyle, yalanlarıyla algı yönetiyor. Yalanlarına karşı biz de doğruları paylaşalım: OK. I am also sharing the truth!"

AK Parti Eski İstanbul Milletvekili : "Yaşasın zalimler için cehennem! Hitler'den farkınız yok. Akıbetiniz de aynı olacak"

AK Parti MKYK Üyesi avukat : "Bu tweeti yayıyoruz..."

Gazeteci : "Aşağıdaki tweeti paylaşalım, hem RT hem Fav lütfen..."

: "" füze yağmuru ile çöktüyse Twitter'ın uyguladığı katı filitreleme sistemi de elbet çöker. Yüklenelim, bu tweet'i paylaşalım.."

Gazeteci Banu Yüm: "Kardeşlerim bu tweeti beğenip, RT ediyoruz"

Muhammed Zeren: "Zeynep hanımın bu tweetini elden ele yayalım. Dijitalin gücünü bir kez daha görüyoruz. İsrail ve yöneticileri kendilerini ifade edemez duruma geldiler. Hele oğlu iyice deli etti kendini, hepimizi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın botu zannediyor"

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