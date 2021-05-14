Algı operasyonu elinde patladı! İsrail Başbakanı Netanyahu'yu çıldırtan video

Muhammed Zeren: "Zeynep hanımın bu tweetini elden ele yayalım. Dijitalin gücünü bir kez daha görüyoruz. İsrail ve yöneticileri kendilerini ifade edemez duruma geldiler. Hele oğlu iyice deli etti kendini, hepimizi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın botu zannediyor"

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