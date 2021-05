Algı operasyonu elinde patladı! İsrail Başbakanı Netanyahu'yu çıldırtan video

Zeynep Hilal Demirci hazırladığı videoya çok sayıda destek mesajı geldi:

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam: "Bir taraftan bombalarla acımasızca yakıp yıkıyor, sivilleri, çocukları katlediyor; öbür taraftan da klasik yöntemleriyle, yalanlarıyla algı yönetiyor. Yalanlarına karşı biz de doğruları paylaşalım: OK. I am also sharing the truth!"