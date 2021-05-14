İsrail Gazze'ye kara harekatı başlattığını duyurdu! Hamas'tan ilk açıklama

SON DAKİKA HABERİ | İşgalci İsrail güçleri Gazze'ye kara harekatı başlattığını duyurdu.

Bu açıklamanın ardından Hamas bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ne birkaç dakika içinde 150'den fazla hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

SİREN SESLERİ DUYULUYOR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırmasının ardından İsrail'in güneyinde ve Aşdod kentinde siren sesleri yeniden çalmaya başladı.

EL KASSAM TUGAYLARI: 50 FÜZEYLE SALDIRI YAPTIK

Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları, Aşkelon, Aşdod, Beersheba ve Sderot'a 50 füzeyle saldırı düzenlediklerini açıkladı.