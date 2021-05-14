Siyonist İsrail cami ve hastaneleri vuruyor! Katliamı dünya izliyor



SİVİL BİNALARA BOMBA

Filistin tarafından gelen 'ateşkes' açıklamalarını reddeden İsrail güçleri, canlı yayınlarda dünyanın gözünün içine baka baka kan kusmaya devam ediyor. Gazze'deki yüksek katlı binalar füzelerle yıkılıyor. Dünya bu insanlık dışı anları film gibi izliyor. Ölen Filistinli çocukları hiçe sayan ABD ve Avrupa basını, sürekli İsrail'i haklı çıkarma çabalarını sürdürüyor.