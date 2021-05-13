ABD bir kez daha İsrail'i kolladı! BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail-Filistin toplantısına karşı çıktılar
Son dakika haberleri... ABD, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) İsrail ve Filistin arasında giderek yükselen gerilimi ve Gazze'ye yönelik hava saldırılarını görüşmek için toplanmasına karşı çıktı.
BM Güvenlik Konseyi mayıs ayı dönem başkanı Çin ve Konseyin geçici üyelerinden Norveç ile Tunus, İsrail ve Filistin arasındaki gerginliği ve yaşanan şiddeti cuma günü açık oturumda görüşme talebinde bulundu.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD, yarın yapılmak istenen açık BMGK oturumunun "gerginliği azaltma çabalarına katkı sağlamayacağını" gerekçe göstererek toplantıya karşı çıktı ve gelecek hafta salı günü toplantı yapılabileceği önerisinde bulundu.
BM Güvenlik Konseyi bu hafta iki kez acil oturumda toplandı ancak ABD'nin itirazı üzerine hiçbir adım atamadı.
KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR
İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi ve Mescid-i Aksa'da ramazan ayının başından itibaren devam eden gerginlik 7 Mayıs'ta İsrail polisinin Filistinlilere plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etmesiyle tırmanmaya başladı.
İsrail polisinin Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde Filistinlilere yönelik müdahalelerinin şiddeti artması üzerine Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs yerel saatle 18.00'e kadar süre tanıdı.
İsrail polisinin Filistinlilere saldırılarını durdurmaması üzerine Filistinli direniş grupları, İsrail'i şu ana kadar 1000'den fazla roketle hedef aldı.
Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirdi.
İsrail'in Gazze'de 500'ün üzerinde hedefi vurduğu 150 hava saldırısında şimdiye kadar 18'i çocuk 87 Filistinli şehit oldu, 530 kişi yaralandı.
Ayrıca İsrail, Filistin ve İsrail toprakları içinde yüzlerce Filistinliyi de gözaltına aldı.
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