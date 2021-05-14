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BMGK katil İsrail için toplanıyor!

(BMGK) ve arasında giderek artan gerilimi ve 'ye yönelik hava saldırılarını görüşmek için pazar günü toplanma kararı aldı. Katil İsrail'in koruyan , BMGK'nin cuma günü toplanmasına itiraz etmişti.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.05.2021 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021
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BMGK katil İsrail için toplanıyor!

'nin BMGK'nin cuma günü toplanmasına itirazının ardından Konsey, ve arasındaki gerginliğin ve yaşanan şiddetin pazar günü açık oturumda görüşülmesi konusunda uzlaştı.

ABD, BM Güvenlik Konseyinin mayıs ayı dönem başkanı ile Konseyin geçici üyelerinden ve 'un cuma günü toplantı yapılması talebine "gerginliği azaltma çabalarına katkı sağlamayacağı" gerekçesiyle itiraz etmişti.

bu hafta 2 kez acil oturumda toplandı ancak ABD'nin itirazı üzerine hiçbir adım atamadı.

Konsey, pazar günü yapılacak oturumla 3. kez toplanmış olacak.

- KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

altındaki 'te yer alan ve 'da ramazan ayının başından itibaren devam eden gerginlik 7 Mayıs'ta İsrail polisinin Filistinlilere plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etmesiyle tırmanmaya başladı.

İsrail polisinin Doğu 'ün farklı bölgelerinde Filistinlilere yönelik müdahalelerinin şiddeti artması üzerine 'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs yerel saatle 18.00'e kadar süre tanıdı.

İsrail polisinin Filistinlilere saldırılarını durdurmaması üzerine Filistinli direniş grupları, İsrail'i şu ana kadar 1000'den fazla roketle hedef aldı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirdi.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 28'i çocuk, 15'i kadın olmak üzere 109 kişi şehit oldu, 621 kişi yaralandı.

Ayrıca İsrail, Filistin ve İsrail toprakları içinde yüzlerce Filistinliyi de gözaltına aldı.

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