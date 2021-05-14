BMGK katil İsrail için toplanıyor!
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) İsrail ve Filistin arasında giderek artan gerilimi ve Gazze'ye yönelik hava saldırılarını görüşmek için pazar günü toplanma kararı aldı. Katil İsrail'in koruyan ABD, BMGK'nin cuma günü toplanmasına itiraz etmişti.
BM Güvenlik Konseyi bu hafta 2 kez acil oturumda toplandı ancak ABD'nin itirazı üzerine hiçbir adım atamadı.
Konsey, pazar günü yapılacak oturumla 3. kez toplanmış olacak.
- KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR
İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Şeyh Cerrah Mahallesi ve Mescid-i Aksa'da ramazan ayının başından itibaren devam eden gerginlik 7 Mayıs'ta İsrail polisinin Filistinlilere plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etmesiyle tırmanmaya başladı.
İsrail polisinin Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde Filistinlilere yönelik müdahalelerinin şiddeti artması üzerine Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs yerel saatle 18.00'e kadar süre tanıdı.
İsrail polisinin Filistinlilere saldırılarını durdurmaması üzerine Filistinli direniş grupları, İsrail'i şu ana kadar 1000'den fazla roketle hedef aldı.
Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirdi.
İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 28'i çocuk, 15'i kadın olmak üzere 109 kişi şehit oldu, 621 kişi yaralandı.
Ayrıca İsrail, Filistin ve İsrail toprakları içinde yüzlerce Filistinliyi de gözaltına aldı.
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