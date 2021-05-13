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Uğur Şahin müjdeledi! BioNTech aşısı mutasyona karşıda etkiledi

Koronavirüs aşını geliştiren 'in kurucusu ünlü tıp dergisi 'e kapsamlı bir analiz yazdı. Analizde /BioNTech aşısının mutasyona uğramış koronavirüse karşı da etkili olduğu vurgulandı.

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Giriş Tarihi: 13.05.2021 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021
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Uğur Şahin müjdeledi! BioNTech aşısı mutasyona karşıda etkiledi

Koronavirüsü salgınına karşı mRNA teknolojisi kullanarak ile birlikte aşı geliştiren 'in kurucusu 'in de aralarında olduğu çok sayıda bilim insanı kapsamlı bir araştırma yaptıklarını duyurdu.

Dünyanın önde gelen hakemli dergilerinden olan ve aynı zamanda dünyanın bu alandaki en köklü ve prestijli yayını olan 'de yayınlanan araştırmada Pfizer/BioNTech aşısının yeni ortaya çıkan ve mutasyona uğramış koronavirüse karşı etkisi mercek altına alındı.

Aralarında 'nden de dokuz bilim insanının ve Pfizer'dan da yetkili isimlerin yer aldığı ve 1812 yılından beri yayın hayatına devam eden hakemli dergide yer alan mektupta BioNTech'ten ile birlikte Uğur Şahin'in de imzası yer aldı.

Araştırmada, "Koronavirüsü çok büyük bir hızla evrilmeye devam ederken yeni varyantlar da endişe yaratıyor. İlk olarak ve 'ta tespit edilen mutasyonlar 'de sorun yaratırken, İlk kez 'ta tespit edilen B.1.1.7 kod adlı virüs bütün dünyaya yayıldı ve şu anda E484K isimli bir varyanta dönüştü.

Biz ve meslektaşlarımız mRNA teknolojisi kullanılan aşımız BNT162b2'nin 'da ortaya çıkan virüse karşı yüzde 95 oranında etkili olduğunu analiz etmiştik" denildi.

AŞILAMANIN ÖNEMİNİ GÖSTERİYOR

Bilim insanları, "Buna ek olarak mutasyona uğramış B.1.17 varyantı, Güney Afrika'da bulunan B.1.351 varyantı ve Brezilya'da görülen P.1 varyantının geliştirdiğimiz aşıya karşı duyarlı olduğunu tespit ettik. Bu oran B.1.351 isimli varyantta daha düşük bir seviyede. Yeni çıkan mutasyonların da aşıya karşı duyarlı olup olmadığını görmek için araştırma yaptık" ifadesine araştırmada yer verdi.

AŞI VARYANTLARA KARŞI DA ETKİLİ

Araştırmada aşıların mutasyona uğramış koronavirüse karşı etkili olduğu belirtilirken bilim insanları, "Bu veriler bize yeni ortaya çıkmış B.1.526, B.1.429 ve B.1.1.7+E484K mutasyonlarının aşıya duyarlı olduğunu gösterdiği için hızlı, yüksek oranda etkili ve onaylı aşılarla kitlesel aşılamanın yapılmasının Covid-19 salgınını bitirmek için çok büyük bir önemi olduğunu gözler önüne seriyor" ifadesiyle araştırmayı sonlandırdı.

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