Uğur Şahin müjdeledi! BioNTech aşısı mutasyona karşıda etkiledi

AŞI VARYANTLARA KARŞI DA ETKİLİ

Araştırmada aşıların mutasyona uğramış koronavirüse karşı etkili olduğu belirtilirken bilim insanları, "Bu veriler bize yeni ortaya çıkmış B.1.526, B.1.429 ve B.1.1.7+E484K mutasyonlarının aşıya duyarlı olduğunu gösterdiği için hızlı, yüksek oranda etkili ve onaylı aşılarla kitlesel aşılamanın yapılmasının Covid-19 salgınını bitirmek için çok büyük bir önemi olduğunu gözler önüne seriyor" ifadesiyle araştırmayı sonlandırdı.