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Teröristler 'Şimşek-Yıldırım' darbesi: 105 hain etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Akar, 23 Nisan'da başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarında bugüne kadar 105 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Giriş Tarihi: 13.05.2021 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021
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Teröristler 'Şimşek-Yıldırım' darbesi: 105 hain etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi gece boyunca Şırnak'taki harekat merkezinden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarını sevk ve idare etti.

Bakan Akar: "23 Nisan'da başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarında bugüne kadar 105 terörist etkisiz hale getirildi.Terörle mücadelemiz büyük başarıyla devam ediyor. Mehmetçiğin operasyonlarıyla 1 Ocak'tan bugüne kadar 1056 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin Kandil, Asos, Mahmur, Sincar dahil buralardan temizlenmesi konusunda Iraklı kardeşlerimizle iş birliğimizi geliştirerek hem ülkemizi hem de Iraklı kardeşlerimizi terör belasından kurtarmak temel amacımız."

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