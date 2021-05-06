Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım açıklaması! 70 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçış yok. Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Bölgede tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 70 oldu" denildi.