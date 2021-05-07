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Son dakika: MSB açıkladı! İşte Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları bölgesinde 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi, toplam sayı 72 oldu." denildi.

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Giriş Tarihi: 07.05.2021
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Son dakika: MSB açıkladı! İşte Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında toplam etkisiz hale geitirilen terörist sayısının 72 olduğunu bildirdi.

İşte MSB'den yapılan açıklama:

Ara, Bul, Yok Et! Irak kuzeyindeki Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile terör inlerine girmeye devam ediyoruz. Kahraman Komandolarımız bölgede tespit edilen 2 PKK'lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 72 oldu.

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