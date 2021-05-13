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Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Başkan sosyal medya hesapları üzerinden mesajı yayınladı. mesajında "Sizlerin ve ailenizin bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Rabbimden hepimizi bundan sonraki bayramlara sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 13.05.2021 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021
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Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesapları üzerinden Ramazan Bayramı mesajı yayınladı.

İşte Başkan Erdoğan'ın bayram mesajı;

Sevgili kardeşim,

Ramazan Bayramımız mübarek olsun.

Sizlerin ve ailenizin bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Rabbimden hepimizi bundan sonraki bayramlara sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum.

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