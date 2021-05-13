Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesapları üzerinden Ramazan Bayramı mesajı yayınladı.

İşte Başkan Erdoğan'ın bayram mesajı;

Sevgili kardeşim,

Ramazan Bayramımız mübarek olsun.

Sizlerin ve ailenizin bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Rabbimden hepimizi bundan sonraki bayramlara sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum.