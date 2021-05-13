Başkan Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesapları üzerinden Ramazan Bayramı mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan mesajında "Sizlerin ve ailenizin bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Rabbimden hepimizi bundan sonraki bayramlara sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesapları üzerinden Ramazan Bayramı mesajı yayınladı.
İşte Başkan Erdoğan'ın bayram mesajı;
Sevgili kardeşim,
Ramazan Bayramımız mübarek olsun.
Sizlerin ve ailenizin bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Rabbimden hepimizi bundan sonraki bayramlara sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum.