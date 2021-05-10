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Pençe-Yıldırım operasyonunda 3 PKK'lı öldürüldü

Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında 'ın kuzeyindeki terör unsurlarını hedef aldı. Düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.05.2021
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Pençe-Yıldırım operasyonunda 3 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, 'Pençe-Yıldırım' operasyonunda tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman pilotlarımızdan tam isabet! Pençe-Yıldırım operasyonu ile Metina'daki terör hedeflerini etki altına almaya devam ediyoruz. Bölgede tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.

Paylaşımda, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin görüntü de yer aldı.

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