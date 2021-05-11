11 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: PKK'ya komando pençesi! Pençe-Yıldırım operasyonun 5 PKK'lı öldürüldü

Son dakika: PKK'ya komando pençesi! Pençe-Yıldırım operasyonun 5 PKK'lı öldürüldü

Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.05.2021 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021
ABONE OL
Son dakika: PKK'ya komando pençesi! Pençe-Yıldırım operasyonun 5 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Yıldırım operasyonunda PKK'lı 5 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Güçlü, Kararlı ve Muktedir! Irak kuzeyinde teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Pençe- Yıldırım operasyonu kapsamında Avaşin- Basyan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi" denildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA