Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Filistin için adım
Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Filistin meselesini görüştü. Görüşmede, Putin, BM'nin uluslararası ilişkilerde rolünün artırılması gerektiğini belirtti. Putin ve Guterres, Libya, Yemen, Afganistan meselelerini de ele aldı.
Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, resmi ziyaret kapsamında başkent Moskova'da bulunan Guterres ile videokonferans yöntemiyle görüşme yaptı.
Görüşmede, Putin, BM'nin uluslararası ilişkilerde rolünün artırılması gerektiğini belirtti.
Bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, Filistin meselesinde gerilimin artmasına ilişkin, "Her iki tarafın da şiddet içerikli eylemleri sonlandırması ve sivil halkın güvenliğinin sağlanması" gerektiği vurgulandı.
Bu meselenin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararları ve kabul görmüş uluslararası normlar çerçevesinde iki ülke arasında çözüm prensibine destek verildiği ifade edildi.
Suriye meselesine dair ise Rusya ve BM arasında, mültecilerin Suriye'ye dönüşü, insani yardım, ülkenin ekonomik ve sosyal altyapısının yeniden oluşturulması ile ilgili koordineli girişimlerin yoğunlaştırılması konusunda mutabık kalındı.
Suriyeliler arasında anayasal sürecin desteklenmesinin önemine işaret edildi.
Putin ve Guterres, Libya, Yemen, Afganistan meselelerini de ele aldı.
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