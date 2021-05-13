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Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Filistin için adım

Son dakika... Devlet Başkanı , Birleşmiş Milletler () Genel Sekreteri ile meselesini görüştü. Görüşmede, Putin, BM'nin uluslararası ilişkilerde rolünün artırılması gerektiğini belirtti. Putin ve Guterres, , , meselelerini de ele aldı.

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Giriş Tarihi: 13.05.2021 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021
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Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Filistin için adım

'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, resmi ziyaret kapsamında başkent 'da bulunan Guterres ile videokonferans yöntemiyle görüşme yaptı.

Görüşmede, Putin, 'nin uluslararası ilişkilerde rolünün artırılması gerektiğini belirtti.

Bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, meselesinde gerilimin artmasına ilişkin, "Her iki tarafın da şiddet içerikli eylemleri sonlandırması ve sivil halkın güvenliğinin sağlanması" gerektiği vurgulandı.

Bu meselenin 'nin ilgili kararları ve kabul görmüş uluslararası normlar çerçevesinde iki ülke arasında çözüm prensibine destek verildiği ifade edildi.

meselesine dair ise ve BM arasında, mültecilerin Suriye'ye dönüşü, insani yardım, ülkenin ekonomik ve sosyal altyapısının yeniden oluşturulması ile ilgili koordineli girişimlerin yoğunlaştırılması konusunda mutabık kalındı.

Suriyeliler arasında anayasal sürecin desteklenmesinin önemine işaret edildi.

Putin ve Guterres, , , meselelerini de ele aldı.

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