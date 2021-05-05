Son dakika: Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında kritik telefon görüşmesi
Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Telefon görüşmesinde, Kovid-19’la mücadele ve Sputnik V aşısının tedariki konuları ele alındı.
Başkan Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in telefon görüşmesinde, Kovid-19'la mücadele ve Sputnik V aşısının tedariki konuları ele alındı.