05 Mayıs 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında kritik telefon görüşmesi

Son dakika: Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında kritik telefon görüşmesi

Son dakika haberine göre Başkan ve Rusya Devlet Başkanı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Telefon görüşmesinde, Kovid-19’la mücadele ve Sputnik V aşısının tedariki konuları ele alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.05.2021 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021
ABONE OL

Başkan Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in telefon görüşmesinde, Kovid-19'la mücadele ve Sputnik V aşısının tedariki konuları ele alındı.

Başkan Erdoğan ve Putin görüştü! BAŞKAN ERDOĞAN VE PUTİN GÖRÜŞTÜ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA