Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Filistin diplomasisi! Malezya'nın eski başbakanı Muhammed ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Erdoğan ile Muhammed karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

Görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve baskıları da ele alındı.