CHP'nin 2023 seçimleri planı ne? Muhalefette kim kiminle hangi hesabı yapıyor? A Haber canlı yayınında flaş değerlendirme
Millet İttifakı'ndaki HDP krizi giderek büyürken, CHP'nin asıl amacı A Haber ekranlarında deşifre edildi. Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, CHP'nin 2023 seçimlerine kadar İYİ Parti ve HDP'yi aynı karede tutmak istediğini dile getirdi. Peki kapılar arkasında neler görüşüldü?
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar Millet İttifakı'na mesaj gönderdi. 'HDP olmadan parlamenter sisteme geçecek anayasa değişlikliğinin gerçekleşmesinin ve Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmanın mümkün olmadığını' ifade etti. Sancar Millet İttifakı'nın HDP'ye ihtiyacı olduğunu belirtti.
MUHALEFETTE KİM KİMİNLE HESAP YAPIYOR?
Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında Millet İttifakı'nın içinde bulunduğu durumu ve HDP'nin Kürt seçmen üzerindeki oyununu değerlendirdi.
Okan Müderrisoğlu, "Millet İttifakı'nın taktiği belli isimleri öne sürerek nabız ölçmedir. Toplumun zihninde yer tutması için medya organizasyonlarıyla hedef kitleye belli mesajların iletilmesi çalışmasıdır. Öte yandan Millet İttifakı denilen bileşen görünüşte CHP-İYİ Parti ekseninde olmakla birlikte bir kenarında zaman zaman Saadet Partisi'nin göbeğinde HDP'nin bulunduğu bir yapı. Fakat öyle bir birliktelik ki mirasa sonradan ortak olan evlilik dışı bir çocuk gibi duruyor HDP. Sağlıklı bir ilişki biçinin olmadığı ortada. HDP eşittir Kürt diyemeyiz ancak HDP eşittir PKK diyebiliriz. Dolayısıyla Kürt kökenli seçenler, onların beklentileri ve davranışlarını HDP'yi ipotek ederek siyaseti HDP üzerinden özellikle Kürt kökenli seçmenlerin terchleri ve beklentileri bakımından mutlak olarak HDP'yi merkezine alan yorumları maksatlı ve odaklı olarak görüyorum." şeklinde konuştu.
İSİMLER NE AMAÇLAR ÖNE ATILIYOR?
Okan Müderrisoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için muhalefet kanadından bazı isimlerin öne sürülmesindeki asıl amacı da değerlendirdi.
Önemli bir noktaya değinen Müderrisoğlu, "Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu. Bunların tamamı bugün itibarıyla kamuoyunda test etme, ne kadar karşılık bulur denemesidir." şeklinde konuştu.
"KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAYACAK"
İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar muhalefetin anayasa değişikliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri çalışmalarını değerlendirdi. A Haber canlı yayınından önemli açıklamalarda bulunan Yaşar, ittifak senaryoları ve kapılar ardındaki gizli görüşmelerin detaylarını aktardı.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı adayı hakkında konuşan Yaşar, "Kendi fikrim, 2011'den günümüze bakıldığında Kemal Kılıçdaroğlu aday olmayacak. Kılıçdaroğlu'nun bazı isimler üzerinde çalıştığı, kendisinin aday olması durumunda geçmişteki sonuçlara baktığımızda 10 kere mağlup olan bir kişinin Cumhurbaşkanı adayı olarak, girdiği bütün seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkması söz konusu değil gibi duruyor. Siyasette kartlar yeniden karılıyor, bazı hesaplar yapılıyor ancak şunu unutmayalım, Millet İttifakı bileşenlerinin durumuna baktığımızda içlerinde HDP var. Bu durum 2018'den farklı. HDP 2018'de gizlenebilmişti. Milliyetçi bir parti ile PKK'yı destekleyen bir parti aynı yerde durabilir mi? Bir ulusalcı partiyle PKK da bir arada duramaz. Siyaset mühendisleri şöyle planladı, 2023 seçimlerine HDP göbekte İYİ Parti sağında CHP solunda 3'lü bir şekilde gidelim. Birazcık Davutoğlu biraz Babacak biraz da Saadet Partisi. Burada Erdoğan karşıtlığı, FETÖ ve PKK üzerinden üretilen politikalar gidilmesi hedefleniyor. Ankara ve İstanbul'u HDP olmadan kazanamazlardı." dedi.
"TEK AMAÇLARI HDP VE İYİ PARTİ"
İhlas Medya Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar, CHP'nin en önemli planını değerlendirdi.
Çarpıcı açıklamalarda bulunan Yaşar, "Türk milleti sahici siyasetçileri, sokağın nabzını tutan, halka dokunan siyasetçileri sever. Kemal Bey mutfaktan paylaşımlar yapıyor, bayram hazırlıkları felan bunlar güzel de iş icraate gelince ses başka görüntü başka. Türk halkı bu ikisi sahici olunca karşılığını veriyor. Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin 20 yılına damga vurmasının altında yatan bu. CHP son dönemde HDP ve İYİ Parti'yi tutarak 'nasıl 2023'e gideriz'in peşinde." ifadelerine yer verdi.
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