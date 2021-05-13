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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "Kardan Aydınlık" paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , rap müzik sanatçısı 'in Mescid-i Aksa için seslendirdiği, şair ve yazar Abdürrahim Karakoç'a ait "Kardan Aydınlık" şiirini paylaştı.

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Giriş Tarihi: 13.05.2021
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Kardan Aydınlık paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, rap müzik sanatçısı Resul Aydemir'in Mescid-i Aksa için seslendirdiği, şair ve yazar Abdürrahim Karakoç'a ait "Kardan Aydınlık" şiirini paylaştı.

Altun'un sosyal medya hesabından "Siz unutsanız da biz hepimiz Ammar'ız" mesajıyla paylaştığı videoda, Gazze, Kubbet-üs Sahra, Mescid-i Aksa ile İsrail saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralanan çocukların görüntüleri yer aldı.

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