Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan "Kardan Aydınlık" paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, rap müzik sanatçısı Resul Aydemir'in Mescid-i Aksa için seslendirdiği, şair ve yazar Abdürrahim Karakoç'a ait "Kardan Aydınlık" şiirini paylaştı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, rap müzik sanatçısı Resul Aydemir'in Mescid-i Aksa için seslendirdiği, şair ve yazar Abdürrahim Karakoç'a ait "Kardan Aydınlık" şiirini paylaştı.
Altun'un sosyal medya hesabından "Siz unutsanız da biz hepimiz Ammar'ız" mesajıyla paylaştığı videoda, Gazze, Kubbet-üs Sahra, Mescid-i Aksa ile İsrail saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralanan çocukların görüntüleri yer aldı.
Siz unutsanız da biz #HepimizAmmarız pic.twitter.com/AyIv3IcujF— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) May 13, 2021