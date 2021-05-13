Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'tan İsrail'e "Kudüs" şartı: Bardak artık taştı

"TÜM ÇABAMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

İsrail'in Gazze Şeridi, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere karşı amansız bir saldırı gerçekleştirdiğine dikkati çeken Abbas, "Kudüs, Gazze ve Batı Şeria'da halkımıza yönelik gerçekleştirilen barbarca saldırganlığı durdurmak için tüm çabamızı sürdürüyoruz." dedi.

Abbas, "İsrail saldırganlığı tüm sınırları aştı. Böylece tüm uluslararası hukuku ve örfü ayaklar altına aldı." ifadelerini kullandı.

İsrail'in saldırılarının Filistin halkının ulusal birliğinin önemini arttırdığına vurgu yapan Abbas, bu ulusal birliğin Filistin halkının savunulması için şart olduğunu kaydetti.

"ARTIK BARDAK TAŞTI"

Abbas, ABD ve İsrail'e hitaben, "Bardak taştı artık! Gidin başımızdan. Yakamızı bırakın artık. Vatanımızdan çıkmayacağız, gözünüze bir diken gibi batmaya devam edeceğiz." diye konuştu.