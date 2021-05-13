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ABD Başkanı Joe Biden safını belli etti! Binyamin Netanyahu'ya "Sarsılmaz destek" mesajı

Siyonist güçlerin maşası haline dönen , İsrail- savaşında safını bir kez daha duyurdu. ABD Başkanı , İsrail Başbakanı ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin "İsrail'in meşru müdafaa hakkına sarsılmaz desteğini" iletti.

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Giriş Tarihi: 13.05.2021 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021
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ABD Başkanı Joe Biden safını belli etti! Binyamin Netanyahu'ya Sarsılmaz destek mesajı

'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın bugün Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

BIDEN, İSRAİL'İN İŞGALİNİ GÖRMEZDEN GELDİ

Açıklamada, "Biden, Hamas ve diğer terör gruplarının Kudüs ve Tel Aviv de dahil bölgelere yönelik roket saldırılarını kınadı. Biden, İsrail'in güvenliği ve İsrail'in sivilleri korurken kendini ve halkını meşru müdafaa hakkına sarsılmaz desteğini iletti." ifadesine yer verildi.

SÖZDE "BARIŞ" SÖYLEMLERİ

Biden'ın bölgede sürdürülebilir sükunetin tekrar tesis edilmesi konusundaki görüşünü de ilettiğinin aktarıldığı açıklamada, "Joe Biden, tüm dünyadaki çeşitli inançlardan insanlar için çok önemli bir şehir olan Kudüs'ün barış yeri olması gerektiğini belirtti." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Biden'ın Netanyahu'ya son dönemde , , ve dahil bölge ülkeleri ile yapılan diplomatik diyaloglar konusunda da bilgi verdiği vurgulanarak, "İki lider, dışişleri, savunma bakanları, genelkurmay başkanları, ulusal güvenlik danışmanları seviyesinde devamlı ilişkilerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı." bilgisine yer verildi.

KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu 'te yer alan ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

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