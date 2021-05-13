ABD Başkanı Joe Biden safını belli etti! Binyamin Netanyahu'ya "Sarsılmaz destek" mesajı

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın bugün Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

BIDEN, İSRAİL'İN İŞGALİNİ GÖRMEZDEN GELDİ

Açıklamada, "Biden, Hamas ve diğer terör gruplarının Kudüs ve Tel Aviv de dahil bölgelere yönelik roket saldırılarını kınadı. Biden, İsrail'in güvenliği ve İsrail'in sivilleri korurken kendini ve halkını meşru müdafaa hakkına sarsılmaz desteğini iletti." ifadesine yer verildi.