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Son dakika: Başkan Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi ile görüştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanı ile telefonda görüştü. Erdoğan ile Kazımi'nin karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.

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Giriş Tarihi: 13.05.2021 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021
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Son dakika: Başkan Erdoğan, Irak Başbakanı Kazımi ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan ile Irak Başbakanı Kazımi'nin karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere yönelik saldırıları da ele alındı.

IRAK BAŞBAKANI KAZIMİ İSRAİL'İN FİLİSTİNLİLERE YÖNELİK SALDIRILARINI KINADI

Öte yandan Irak Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Kazımi, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la telefonda görüştü.

Görüşmede Kazımi, ülkesinin kardeş Filistin halkını destekleyen tarihi ve kararlı duruşunu koruduğunu ifade etti.

Kudüs ve Gazze'deki Filistinlilere yönelik İsrail saldırılarını şiddetle kınadığını dile getiren Kazımi, Irak'ın uğrunda nesiller boyu şehitlerin verildiği Filistin topraklarındaki tarihi haklara dokunulmasını kabul etmediğini vurguladı.

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KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 17'si çocuk 83 Filistinli şehit oldu, 487 kişi yaralandı.

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