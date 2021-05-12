Son dakika | Başkan Erdoğan'dan Filistin diplomasisi! Pakistan Başbakanı ile önemli görüşme
Son dakika haberi... Türkiye İsrail saldırıları altında her gün çok sayıda şehit veren Filistin için dünyayı ayağa kaldırdı. Başkan Erdoğan İslam dünyasının önde gelen liderleriyle konuyu ele alıyor. Çok sayıda devlet başkanı ile görüşen Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakan'ı ile de Filistin konusunu masaya yatırdı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in Kudüs, Gazze, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırıları da ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Pakistan ilişkilerini geliştirecek adımlar ile İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılar başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.
İSRAİL'İN SALDIRILARI ELE ALINDI
Başkan Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Kudüs, Gazze, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırıları ile insanlık ve hukuk dışı uygulamalarına karşı somut adımlar atılması için girişimlerini sürdürdüklerini belirterek, uluslararası camianın İsrail'e güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi için Türkiye ve Pakistan'ın birlikte yapacağı çalışmaların önemli olduğunu ifade etti.
RAMAZAN BAYRAMI TEBRİĞİNDE BULUNDULAR
Erdoğan ve Pakistan Başbakanı İmran Han, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde de bulundu.