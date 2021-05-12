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Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar: "Dünya 5'ten büyüktür" çağrımız haklı çıktı

, 'de düzenlenen Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Final Programı’nda konuştu. Başkan Erdoğan " kürsüsünden yıllardır dile getirdiğimiz 'Dünya 5'ten büyüktür' çağrımızın haklılığına hep birlikte şahitlik ettik." dedi. Erdoğan "Koronavirüs kadar tehlikeli olan İslam düşmanlığı virüsü özellikle Avrupa ülkelerinde hızla yayılıyor." mesajını verdi.

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Giriş Tarihi: 12.05.2021 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021
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Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar: Dünya 5'ten büyüktür çağrımız haklı çıktı

Başkan Erdoğan, TRT'de düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Final Programı'nda konuştu.

"DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR ÇAĞRIMIZ HAKLI ÇIKTI"

Başkan Erdoğan, "Birleşmiş Milletler kürsüsünden yıllardır dile getirdiğimiz 'Dünya 5'ten büyüktür' çağrımızın haklılığına hep birlikte şahitlik ettik." dedi.

"GİDEREK BİR AÇIK HAVA HAPİSHANESİNE DÖNÜŞÜYOR"

"Koronavirüs kadar tehlikeli olan İslam düşmanlığı virüsü özellikle Avrupa ülkelerinde hızla yayılıyor." diyen Başkan Erdoğan, "6 milyonu Türk olmak üzere 35 milyon Müslümanın yaşadığı Avrupa, bugün kardeşlerimiz için giderek bir açık hava hapishanesine dönüşüyor." ifadesini kullandı.

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