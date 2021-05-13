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Son dakika | Muhalefetin içler acısı hali! Mafya artıklarının yalanına sarılacak kadar küçüldüler

Son dakika haberi... Muhalafet, Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti ve hükümeti yıpratmak için kamuoyunda oluşturmak istediği algı operasyonları tutmayınca soluğu suç dosyası kabarık olan çetecilerin yalanlarında aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı ; “Muhalefetin mafya artıkları ile ittifak kurarak 90’lar zihniyetini yeşertmesine müsade etmeyiz” dedi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 13.05.2021
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Son dakika | Muhalefetin içler acısı hali! Mafya artıklarının yalanına sarılacak kadar küçüldüler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank; "Muhalefetin mafya artıkları ile ittifak kurarak 90'lar zihniyetini yeşertmesine müsade etmeyiz" dedi.

Mustafa Varank, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu ve "Bir zamanlar Fuat Avni'den medet uman muhalefet kendine yeni bir oyuncak bulmuş. AK Parti'nin alametifarikası 90'lar kalıntısı her türlü illegal yapıyı tarihin çöplüğüne göndermesidir. Muhalefetin mafya artıkları ile ittifak kurarak 90'lar zihniyetini yeşertmesine müsade etmeyiz" ifadelerini kullandı.



KALIN: "UMARIM BU YAPTIKLARINDAN HİCAP DUYARLAR"
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da; "İçişleri bakanımız Süleyman Soylu'yu meseleyi açıkça ortaya koyarken muhalefetin küçük siyasi hesaplarla ve mafyatik bir şahsın hezeyanlarından medet umarak iftira ve tezviratta bulunması muhalefet adına ne hazin bir durumdur. Umarım bu yaptıklarından hicap duyarlar" demişti.

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