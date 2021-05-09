Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer bakın nerede saklanıyor!
Son dakika haberine göre; Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer'in nerede saklandığı ortaya çıktı. Kripto para borsası açarak binlerce kişiden para toplayıp daha sonra da herkesin parasına el koyan Özer, Arnavutluk'a kaçtı. Türkiye'nin en büyük vurgununa imza atan Özer ile ilgili yeni bilgiler gelmeye başladı.
Türkiye kripto vurgunla sarsıldı. Yerli kripto alım satım borsası Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer, iddialara göre 2 milyar dolarla Arnavutluk'un başkenti Tiran'a kaçtı.
400 binden fazla mağdur olduğu ortaya çıktı. Zengin olma hayaliyle parasını kaybeden binlerce kişi soluğu mahkemelerde aldı.
Kripto Fatih'in izine önce Üsküp'te rastlandı. İddialara göre; Özer'in çevresinde koruma ordusu vardı.
NE OLMUŞTU?
Soruşturma kapsamında, bugüne kadar haklarında yakalama kararı verilen 82 şüpheliden 78'i gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerden Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklanmış, 35'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer şüphelilerin tamamı serbest bırakılmıştı.
Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in de arasında bulunduğu firari 4 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
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