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Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer bakın nerede saklanıyor!

haberine göre; Thodex'in kurucusu firari 'in nerede saklandığı ortaya çıktı. Kripto para borsası açarak binlerce kişiden para toplayıp daha sonra da herkesin parasına el koyan Özer, 'a kaçtı. 'nin en büyük vurgununa imza atan Özer ile ilgili yeni bilgiler gelmeye başladı.

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Giriş Tarihi: 09.05.2021
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Thodex'in kurucusu firari Faruk Fatih Özer bakın nerede saklanıyor!

kripto vurgunla sarsıldı. Yerli kripto alım satım borsası Thodex'in CEO'su , iddialara göre 2 milyar dolarla 'un başkenti 'a kaçtı.

400 binden fazla mağdur olduğu ortaya çıktı. Zengin olma hayaliyle parasını kaybeden binlerce kişi soluğu mahkemelerde aldı.

Kripto Fatih'in izine önce 'te rastlandı. İddialara göre; Özer'in çevresinde koruma ordusu vardı.

'da 2 gün kaldıktan sonra Tiran'a dönen Özer, yakalanmamak için lüks bir yat kiraladı.

Kripto Fatih, Arnavutluk'un sahil kentleri ve arasında sabahlara kadar tur attı.

Zaman zaman da dağlık bir bölge olan 'e gittiği ortaya çıktı. Bu iddialar üzerine düğmeye basıldı...

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında, bugüne kadar haklarında yakalama kararı verilen 82 şüpheliden 78'i gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Faruk Fatih Özer'in ağabeyi ile kardeşi 'in de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklanmış, 35'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer şüphelilerin tamamı serbest bırakılmıştı.

Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in de arasında bulunduğu firari 4 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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