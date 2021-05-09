Koronavirüs çocuklarda bir organı daha derinden etkiledi
Koronavirüs salgını dünya çapınca birçok küresel krizi peşinde getirdi. Bunlardan en tehlikesi ile gelecek nesiller olan şimdinin çocuklarındaki sağlık bozuklukları oldu. Mecburi kısıtlamalar nedeniyle evde kalan çocukların daha çok ekran başında kaldığı ve bunun da gözlerini bozduğu belirtildi.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yelda Özkurt, Kovid-19 salgını nedeniyle çocukların dijital ekranlar karşısında geçirdikleri ortalama sürenin arttığına dikkati çekerek, bunun göz kuruluğu, dijital göz yorgunluğu, baş ağrısı ve bulanık görme gibi şikayetlere yol açtığını bildirdi.
Prof. Dr. Özkurt yaptığı açıklamada, Türkiye'de toplam Kovid-19 vakalarının yüzde 5'inden azının 15 yaş altı çocuklardan oluştuğunu, 5 yaş altı çocukların oranının yüzde 2 civarında olduğunu, hastalığın sıklıkla asemptomatik seyrettiğini belirtti.
Kovid-19'un solunum sisteminin yanı sıra gözleri de tutabildiğini, hatta ilk bulguların gözde ortaya çıkabildiğini aktaran Özkurt, çocuklarda da göz kapaklarının iç kısmını ve göz küresini kaplayan zarın iltihaplanmasıyla gözlerde sulanma, kızarıklık, şişme, çapaklanma gibi bulgularla seyreden akut konjonktivitin, klinik tabloya eşlik edebildiğini anlattı.
Özkurt, dış ortam ile sürekli temas halinde olan ellerin gözlere sürüldüğünde ise göz yoluyla Kovid-19'a zemin hazırlanmış olduğunu dile getirerek, şu bilgileri verdi:
"Yapılan çalışmalar Kovid-19 virüsünün göz sıvılarında bulunabileceğini göstermiştir. Konjonktivaya virüsün havadan damlacık yoluyla veya elden göze direkt temasla bulaştığı düşünülmektedir. Bulaşma riskini önlemek için en az ağız ve burun kadar gözlerin korunması da önemlidir. Bu nedenle el göz temasının azaltılması ve genel hijyen kurallarına titizlikle uyulması gerekmektedir. Kovid-19'un göz tutulumu ve bulguları her ne kadar nadir olsa da solunum problemi ve ateşi olan hastalarda gözde kızarıklık, batma, yanma, çapaklanma olması göz tutulumunu mutlaka akla getirmelidir. Tüm viral hastalıklarda olduğu gibi, ellerin göze temas etmesi ve daha sonra başka insanlara ve yüzeylere teması esnasında bulaşabileceği akılda tutulmalıdır."
EKRANLARDAN YAYILAN MAVİ IŞIĞA UZUN SÜRE...
Özkurt, "Kovid-19 pandemisi nedeniyle okulların kapanması ve sokağa çıkma kısıtlamalarından dolayı çocukların tablet, bilgisayar ve telefon gibi dijital ekranlar karşısında geçirdikleri ortalama süre tüm dünyada ve ülkemizde artmıştır. Bu durumdan ötürü uzun süre dijital ekrana bakan çocuklarda göz kuruluğu, dijital göz yorgunluğu, baş ağrısı ve bulanık görme gibi şikayetler ortaya çıkmaktadır. Çünkü dijital ekrana bakarken çocuklar normalin sadece üçte biri kadar göz kırparlar ve bu göz kırpmaları sadece kısmi kapak kapanmalarıdır. Bu yüzden ekran karşısında sık ve istemli olarak gözlerin kırpılması, gerek dijital göz yorgunluğu gerek, göz kuruluğuna bağlı semptomlarda belirgin bir fayda sağlayacaktır." diye konuştu.
Prof. Dr. Özkurt, geçen yıl Çin'de 6-8 yaş grubundaki yaklaşık 125 bin çocuğun son 5 yıldaki göz kırma kusuru ölçümlerine dayanarak yapılan bir çalışmada, miyopi görülme sıklığının önceki yıllara göre 6 yaşındaki çocuklarda 3 kat, 7 yaşındaki çocuklarda 2 kat, 8 yaşındaki çocuklarda 1,4 kat arttığının belirlendiğini söyledi.
Bu nedenle yakın zamanda göz muayenesi olmamış olan tüm çocukların göz muayenesi yapılarak mevcut kırılma kusurlarının düzeltilmesi gerektiğini dile getiren Özkurt, "Ayrıca ekranlardan yayılan mavi ışığa uzun süre maruziyet uykusuzluk, iştahsızlık ve depresyona neden olması nedeniyle özellikle saat 18.00'den sonra ekranlardan yayılan mavi ışığı kapatmak veya gece moduna almak yerinde bir yaklaşım olacaktır." ifadelerini kullandı.
Özkurt, çocukların sağlıklarının özellikle bu dönemde dikkatle yönetilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, özellikle el göz temasının azaltılması ve genel hijyen kurallarına titizlikle uyulması gerektiğini sözlerine ekledi.
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