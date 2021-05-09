Anneler Günü'nde şehit anneleri konuştu! Son hediyesini kokluyorum

Biz her bayramda 'Cennet gelecek, biletini alalım, sevdiği yemekleri yapalım' diye telaş içinde olurduk. Şimdi bayramlarımız onsuz anlamsız. Yine de vatan sağ olsun. Vatansız hiçbir şey olmaz. Allah ülkemizi içteki ve dıştaki düşmanlardan korusun, Başkanımızı da başımızdan eksik etmesin. Şehit ailelerinin Anneler Günü'nü kutluyorum. Allah ahirette bana Cennet'imle buluşmayı nasip etsin.