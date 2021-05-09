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Anneler Günü'nde şehit anneleri konuştu! Son hediyesini kokluyorum

23 yaşındayken FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sırısında 'nda şehit olan PÖH üyesi Cennet'in annesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Anne Yiğit "Kızımın kokusu sinmiştir. Son hediyesini kokluyorum" dedi.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 09.05.2021 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021
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Anneler Günü'nde şehit anneleri konuştu! Son hediyesini kokluyorum

'nde kahraman şehitlerimizin koca yürekli anneleri konuştu. (23 yaşındayken FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde 'nda şehit olan PÖH üyesi Cennet'in annesi): Cennet 9 yıl evinden ayrı yaşadı ama bir gün olsun Anneler Günü'mü, doğum günümü unutmadı.

Gelemediği zamanlar hediyesini gönderirdi. Onsuz geçen her Anneler Günü, bayram bize zehir oldu. En son Anneler Günü'nde aldığı çantayı hâlâ saklıyorum, kıyıp kullanamıyorum. Anneler Günü'nde çıkarıp kokluyorum. Önümüz bayram.

Biz her bayramda 'Cennet gelecek, biletini alalım, sevdiği yemekleri yapalım' diye telaş içinde olurduk. Şimdi bayramlarımız onsuz anlamsız. Yine de vatan sağ olsun. Vatansız hiçbir şey olmaz. Allah ülkemizi içteki ve dıştaki düşmanlardan korusun, Başkanımızı da başımızdan eksik etmesin. Şehit ailelerinin Anneler Günü'nü kutluyorum. Allah ahirette bana Cennet'imle buluşmayı nasip etsin.

"EVLADIMI VATANA ARMAĞAN ETTİM"

(FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan polis 'un annesi): 3 oğlum var, Fırat en küçüğüydü, evimizin neşesiydi. "Fırat benim kızım yok ilerde kim bana bakacak" dediğimde ben ne güne duruyorum tabiî ki ben bakarım anneme" derdi. Anneler Günü'nde hep arar hediyemi alırdı.

Küçükken okula gittiği dönemler parası yokken komşunun bahçesinden izin alıp çiçek toplayıp utanarak getirirdi. Çok düşünceli bir çocuktu. Diğer oğullarımdan farklıydı, onlar hatırlamaz Fırat da asla unutmazdı.

Fırat'ım olmadan 5. Anneler Günü'm. Bu acının tarifi yok. Bizim için özel günler, bayramlar gözyaşı demek. Torunum 'Siz nasıl dede ninesiniz bayramda ağlanır mı' diyor. Biz evladımızı vatana armağan ettik. Allah cennette kavuşmayı nasip etsin.

"TEK TESELLİMİZ TORUNUMUZ"

('nın ilk şehidi Astsubay Üstçavuş 'ın annesi): Anneler Günü sabahı arayıp 'Annecim Anneler Günü'n kutlu olsun' deyişini çok özledim. Onsuz 4. Anneler Günü'm. Şehitliği çok istiyordu, Rabbim ona bu mertebeyi nasip etti çok şükür. Rabbim bizi de oğluma komşu eylesin. Tek tesellimiz oğlumun emaneti olan torunumuzu koklayarak hasret gidermek.

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