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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır Anneleri ile buluşacak

Başkan , bu hafta önce azınlık temsilcileri ile daha sonra Anneleriyle iftar yapacak. İftar programına katılacak olan İçişleri Bakanı ’nun Diyarbakır Annelerinin çocuklarıyla ilgili son duruma ilişkin bir sunum yapması bekleniyor.

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Giriş Tarihi: 04.05.2021
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır Anneleri ile buluşacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde "azınlık temsilcileri" ile iftarda bir araya gelecek. Azınlık temsilcilerinin, hem beklentilerini hem de yeni anayasa çalışmaları hakkındaki görüşlerini Başkan Erdoğan'a iletmeleri bekleniyor.

Buluşmada gündeme gelecek bir diğer konu ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde Ermeni soykırım açıklaması olacak. Erdoğan, Biden'ın bu konudaki tutumu ile ilgili Ermeni cemaatinin görüşlerini dinleyecek.

Başkan Erdoğan bu hafta ayrıca İstanbul'da, Diyarbakır Anneleri ile iftarda bir araya gelecek. İftar programına katılacak olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Diyarbakır Annelerinin çocuklarıyla ilgili son duruma ilişkin bir sunum yapması bekleniyor. HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan ailelerin evlat nöbeti, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde uygulanan 'tam kapanma' sebebiyle kaldıkları otelde devam ediyor.

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