Furkan Vakfı'nın cami provokasyonu tutmadı! Emniyetten flaş açıklama
Kuralları hiçe sayarak provokasyona girişen Furkan Vakfı üyeleri büyük tepki çekmişti. Söz konusu görüntüler 'camide biber gazlı müdahale' başlığıyla servis edilmiş ve belli odaklar tarafından kirli bir algı operasyonuna girişilmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden söz konusu olayla ilgili açıklama geldi.
Kapanma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından birtakım tedbirler yayınlanırken, vakit ve cuma namazları dışında camilerde bulunmak koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklandı.
RAMAZAN VE İTİKAFI PROVOKASYONLARINA ALET ETTİLER
Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tarikatlar raporunda terör örgütü 'FETÖ'yü savunan' bir grup olarak tanımlanan Alparslan Kuytul'un "Furkancılar" hareketi yeni provokasyonlarına bu kez de Ramazan ayı ve itikafı alet etti.
İTİKAF TARTIŞMASI
Alınan kararlarla rağmen Ramazan ayının son 10 günü gerçekleştirilen itikaf ibadetini provokasyona alet eden Kuytul'un ekibi camilerde itikafa başladı. Gaziantep'te itikafa girenler ise gittikleri camilerde yasak olmasına rağmen polise direndi.
GERÇEK BAMBAŞKA ÇIKTI
İtikaf için camiye gelenlerin Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'un "İtikafı yapacağız, buyursunlar engel olsunlar" provokatif sözleri üzerine gelen kişiler olduğu belirlendi. Kuytul'un daha önce de 'suç örgütü kurma' suçundan yargılandığı biliniyor.
EMNİYETTEN AÇIKLAMA GELDİ
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Silahlı terör örgütlerini övme" gerekçesi ile kayyum atanan ve hakkındaki kapatma davası devam eden Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın eski yöneticisi Alparslan Kuytul ve yandaşları tarafından itikaf ibadeti bahane edilerek bir provokasyon girişiminde bulunulduğu ortadadır. Meydana gelen olayın istismar üzerinden tahrik etme amacı taşıdığı açık ve nettir.'' ifadeleri kullanıldı.
Emniyet'ten yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:
Silahlı terör örgütlerini övme" gerekçesi ile kayyum atanan ve hakkındaki kapatma davası devam eden Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın eski yöneticisi Alparslan Kuytul ve yandaşları tarafından itikaf ibadeti bahane edilerek bir provokasyon girişiminde bulunulduğu ortadadır. Meydana gelen olayın istismar üzerinden tahrik etme amacı taşıdığı açık ve nettir.
İtikaf, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'na göre, Ramazan ayı içinde gerçekleşen ve "zorunlu hâller dışında camiden çıkılmadan" yapılan bir ibadettir.
Pandemi dönemindeki tam kapanma sürecinde, teravih namazları dahi evde kılınarak fedakarca davranılırken, söz konusu şahıslar tarafından yukarıda tanımlanan itikaf ibadetinin kurallarına dahi uyulmadan, istismar edilerek örgütlü provokasyon yapılmaya çalışılmıştır.
Anılan şahıslar, 2 Mayıs 2021 tarihinde yatsı namazını müteakip, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu konuda müftülükler aracılığıyla bildirdiği kurallara uymamış yine kurallar uyarınca mülki idare amirliklerinden herhangi bir izin başvurusunda da bulunmadan 3 camide toplanmış ve cami görevlilerinin tüm uyarılarına rağmen ısrarla camiyi terk etmeyeceklerini beyan etmişlerdir. Yaşananlar üzerine cami görevlileri tarafından kolluk güçlerinden yardım istenmiştir.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, itikaf ibadetinin pandemi dolayısıyla geçen yıl olduğu gibi bu yıl da evlerde yapılmasına dönük tavsiyesine rağmen anılan şahıslar, camiden çıkmama konusunda direnmiş ve daha önceden yaptıkları hazırlıklarla sosyal medya üzerinden gerçekleştirdikleri canlı yayınlarla örgütlü provokasyonda bulunmuşlardır.
Yaşanan olay karşısında anılan şahıslar, kolluk güçlerince defalarca uyarılmış, uyarılara hakaret ve küfürlerle karşılık verilmiş, bunun üzerine kademeli güç kullanmak suretiyle müdahale edilmiştir. Müdahale sırasında yapılan yanlış yönlendirme ile orada bulunmaması gereken bir personel, tam da aranılan provokasyonun nedenini oluşturacak şekilde göz yaşartıcı gaz kullanmıştır.
Daha sonra şahıslar gözaltına alınmış, polise mukavemet gösteren kişiler hakkında tehdit, hakaret, görevin yaptırılmasını engellemeye yönelik fiziki mukavemette bulunmak ve diğer tedbirlere riayet etmemekten işlem başlatılmıştır.
Olayla ilgili adli ve idari soruşturma açılmış, bahsedilen personel açığa alınmıştır.
Bu ve benzeri provokasyon girişimlerine asla müsaade edilmeyecek olup, devamında Gaziantep, Adana ve bazı illerde bu örgütlü provokasyonu engelleyecek gerekli çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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