Diyarbakır annelerinin hikayesi film oluyor

Terör örgütü PKK tarafından kandırılan ve zorla dağa götürülen gençlerin aileleri tarafından başlatılan direniş, beyaz perdeye taşınıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

Terör örgütü PKK tarafından kandırılan, zorla dağa götürülen veya örgütten kurtulmak isteyen gençlerin annelerinin başlattığı Diyarbakır Anneleri'nin direniş öyküsü beyaz perdeye taşınıyor.

Terör örgütü PKK tarafından kandırılan, zorla dağa götürülen veya örgütten kurtulmak isteyen gençlerin annelerinin başlattığı direniş öyküsü beyaz perdeye aktarılıyor. Bir buçuk yıldır süren direnişleriyle Türkiye gündemine damgasını vuran ve terör örgütü PKK'da büyük paniğe yol açan 'Diyarbakır Anneleri'nin hikâyesi, aralarında yabancı oyuncuların da bulunduğu güçlü bir kadroyla sinema filmi olacak.

Yönetmenliğini Kurtlar Vadisi'nin 'Pusu', 'Gladyo' ve 'Terör' yapımlarına imza atan, son olarak Âkif filmini yöneten Sadullah Şentürk'ün üstleneceği filmin yapımcıları ise Gürsel Eker ve Yaşar Tanrıverdi olacak. Lider Film şirketinin yapımcılığını üstlendiği film için yönetmenle sözleşme imzalandı, senaryonun yazımına da başlandı.

Aksiyon/drama türünde beyaz perdeye gelecek filmde çocuğunu terör örgütü PKK'nın elinden kurtarmak isteyen yabancı uyruklu bir anne ile Türk bir babanın hikâyesi insani yönüyle işlenecek. Evladını terör örgütüne kaptırmış acılı annelerin öyküsünün Türkiye'nin yanı sıra yabancı kamuoyunca da tüm yönleriyle bilinmesi için projenin, uluslararası ve büyük çaplı olarak planlandığı, bu amaçla aralarında ünlü Hollywood oyuncularının da bulunduğu yabancı oyuncularla menajerleri üzerinden temasa geçildiği belirtiliyor.