10 Mart 2021, Çarşamba
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Demirtaş'ın dağdaki kardeşi Nurettin Demirtaş'tan Diyarbakır ailelerine skandal tehdit

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı 'ın dağdaki PKK'lı kardeşi , 'da evlat nöbetindeki ailelere skandal bir teklifte bulundu. Terörist Nurettin Demirtaş, HDP önündeki aileleri açıkça tehdit ederek, evlat nöbetine devam ettikleri sürece çocuklarını görmelerinin her geçen gün daha da zorlaştığını söyledi.

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Giriş Tarihi: 10.03.2021 Güncelleme Tarihi: 10.03.2021
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Demirtaş'ın dağdaki kardeşi Nurettin Demirtaş'tan Diyarbakır ailelerine skandal tehdit

HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın terör örgütü PKK'da üst düzey yönetici olan ağabeyi Nurettin Demirtaş, HDP önünde evlat nöbeti tutan aileleri tehdit etti. PKK'nın Avrupa'daki yayın organına makale yazan Demirtaş, terör örgütüne yönelik bombardımanların durması koşuluyla ailelerin PKK'nın bulunduğu yerlere giderek çocuklarıyla görüşebileceğini öne sürdü. Terörist Nurettin Demirtaş, aileleri açık açık tehdit ederek, evlat nöbetine devam ettikleri sürece çocuklarını görmelerinin her geçen gün daha da zorlaştığını söyledi.

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Terörist Demirtaş'ın açıklamasını değerlendiren İstanbul Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Eray Güçlüer şunları söyledi: "Bu çağrısı aynı zamanda bir itiraftır. HDP'nin terör örgütüyle iltisaklı olduğunu kabul etmiş oluyor. Anneler ile PKK'yı buluşturacak olan kimdir, tabi ki HDP'dir. Dolayısıyla, HDP'ye derhal yasal süreç başlatılmalıdır. Bu açıklamasının bir başka boyutu daha var. O da, son zamanlarda iyice taban kaybeden HDP üzerindeki dikkatleri başka bir alana çevirmek. HDP, Diyarbakır annelerinin eylemiyle de iyice köşeye sıkışmıştı."

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