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Diyarbakır Anneleri'nden CHP'li Özgür Özel ve Sezgin Tanrıkulu'na sert tepki

Son dakika haberine göre; Bir buçuk yıl sonra kendilerini ziyarete gelen CHP’li ve Sezgin Tanrıkulu'na tepki gösteren anneler, yaşadıklarını ve o anları anlattı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 05.03.2021
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Diyarbakır Anneleri'nden CHP'li Özgür Özel ve Sezgin Tanrıkulu'na sert tepki

Bir buçuk yıldır evlat nöbeti tutan aileler, CHP'lilerin bunca zaman sonra kendilerini ziyarete gelmesine tepki gösterdiklerini belirterek SABAH'a yaşananları anlattılar.


Yaklaşık 6 yıl önce kaçırılan kızı için günlerdir eylemini sürdüren annelerden Akkuş, "Kızımın fotoğrafını 'in eline verdim, 'Bu senin kızın, kendini benim yerim koy' dedim.

Fotoğrafı aldıktan sonra, 'Her gün 'te çıkıp konuşmalar yapıyorsun, bağırıp çağırıyorsun, insan hakları ve demokrasiden bahsediyorsun. Bir gün olsun annelerini dile getirmedin' dedim.


Bu kız ya da burada herhangi birinin evladı, Özel'in ya da Tanrıkulu'nun çocuğu olabilirdi. Bunu akıllarına getirip sesimizi duysunlar ve bu olaya öyle yaklaşsınlar. Biz günlerdir burada çocuklarımızı kaçıran HDP ve PKK'ya tepki gösterip evlatlarımızı istiyoruz. Bizim bir siyasi amacımız yok, herhangi bir siyasi parti için burada değiliz. Sadece çocuklarımızı istiyoruz" dedi.


'in gelmek istediğini söyleyen Özel'e çok anlamlı bir yanıt verdiğini belirten anne Akkuş, " tek başına bizi ziyarete gelmesin, çocuklarımızı da alıp öyle gelsin" ifadelerini kullandı.


İKİ AİLE DAHA KATILDI
Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için binası önünde sürdürdüğü evlat nöbetine iki aile daha katıldı.


'ten 14 yaşındayken kaçırılan oğlu için gelen ile 'den 2014'te 16 yaşındayken kaçırılan ablası için gelen da oturma eylemine dahil oldu.

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