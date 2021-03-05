Diyarbakır Anneleri'nden CHP'li Özgür Özel ve Sezgin Tanrıkulu'na sert tepki



Bu kız ya da burada herhangi birinin evladı, Özel'in ya da Tanrıkulu'nun çocuğu olabilirdi. Bunu akıllarına getirip sesimizi duysunlar ve bu olaya öyle yaklaşsınlar. Biz günlerdir burada çocuklarımızı kaçıran HDP ve PKK'ya tepki gösterip evlatlarımızı istiyoruz. Bizim bir siyasi amacımız yok, herhangi bir siyasi parti için burada değiliz. Sadece çocuklarımızı istiyoruz" dedi.