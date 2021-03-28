28 Mart 2021, Pazar
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Diyarbakır annelerini ziyaret etti

'daki acılı anneler HDP binası önünde PKK için kaçırılan evlatlarını beklemeye devam ediyor. Başkanı Prof. Dr. , ziyaret ettiği evlat nöbeti çadırında önemli açıklamalarda bulundu. Gözü yaşlı annelerle konuşan Prof. Dr. Erbaş, "Devletimiz çok büyük. Kardeşlerimizi bozmaya hiçbir terör örgütünün, hiçbir hain yapının gücü yetmeyecektir." dedi.

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Giriş Tarihi: 28.03.2021 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret etti. Ali Erbaş, "İnşallah Diyarbakır annelerimiz evlatlarına kavuşur. Bu acının dinmesi için herkes elinden geleni yapmalı." şeklinde konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyarbakır'daki evlat nöbeti tutan acılı anneleri ziyaret etti.

Diyarbakır HDP İl Binası önündeki çadıra girerek annelerle konuşan Erbaş, "Annelerin evlat hasreti acıların e büyüğüdür. Devletimiz çok büyük. Güvenlik güçleriyle gerekli çalışmaları yapıyor. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak tüm hocalarımızla birlikte, annelerin evlat acılarının bitmesi için sadece dua etmekle kalmıyor dile getirmeye devam ediyoruz. Kardeşlerimizi bozmaya hiçbir terör örgütünün, hiçbir hain yapının gücü yetmeyecektir." ifadelerine yer verdi.

Erbaş "İnşallah Diyarbakır annelerimiz evlatlarına kavuşur. Bu acının dinmesi için herkes elinden geleni yapmalı" dedi.

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