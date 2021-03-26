HDP'liler Diyarbakır annelerini durdurmak için saldırıya geçti

Kayınbiraderi, 5 yıl önce dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, Hakkarili anneler adına açıklama yaptı. Çiftçi, "Bizler bugün burada dağa kaçırılmış, kandırılmış çocuklarımıza kavuşma ve sesimizi duyurmak için Hakkari anneleri ve kadınlar olarak toplanmış bulunmaktayız. Bizler buradan, tüm Türkiye'ye haykırıyoruz. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Başta Hakkari halkı olmak üzere tüm Doğu ve Güneydoğu halkı artık uyansın. PKK'nın ve taşeronlarının gerçek yüzünü görsün. Yeter artık, kardeş kardeşi vurmasın. Gelin, korkmayın birleşelim. Hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim. İnanıyoruz ki, azimle seslerini yükselten biz annelerin sayesinde terör örgütlerinin elinde bulunan yavrularımız kurtulacak. Biz yüreği yanık anneler olarak, tek isteğimiz her canlının nasıl yaşam hakkı varsa, dağdaki çocuklarımızın da yaşam hakkı vardır diyoruz. Ve biz çocuklarımızı HDP'den istiyoruz. Evlatlarının hain terör örgütünün elinden kurtarmaya çalışan bütün anne ve babalara selamlarımızı iletiyor ellerinden öpüyoruz. Hakkari anneleri ve kadınları olarak evlat hasreti çeken bizler çocuklarımıza kavuşacağımıza inanıyoruz. Bu haklı davamıza kimsenin duyarsız kalmasını istemiyoruz" dedi.