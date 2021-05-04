CHP'li Aykut Erdoğdu'nun kaçak yapı aşkı!

İzmir Çeşme'de satın aldığı villaya kaçak tadilat yaptığı için gündeme gelen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun bu sefer de iskânı olmayan lüks binadan dubleks daire satın aldığı ortaya çıktı.

2011'de milletvekili seçildikten sonra kendisini anlatırken "Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, dört çocuklu Asım Erdoğdu'nun sobalı evinden çıktım" sözleriyle anlatan CHP'li Erdoğdu, ardı ardına satın aldığı villa ve lüks daireleriyle gündemde. Erdoğdu son olarak Kadıköy Moda'da muhteşem deniz manzaralı bir dubleks daire satın aldı.