CHP'li Aykut Erdoğdu'nun kaçak yapı aşkı!
Son dakika haberine göre; İzmir Çeşme’de satın aldığı villasındaki kaçak bölümleri şikayet üzerine balyozla yıkmak zorunda kalan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, bu kez Kadıköy’de iskansız dubleks daire satın aldı.
İzmir Çeşme'de satın aldığı villaya kaçak tadilat yaptığı için gündeme gelen CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun bu sefer de iskânı olmayan lüks binadan dubleks daire satın aldığı ortaya çıktı.
2011'de milletvekili seçildikten sonra kendisini anlatırken "Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, dört çocuklu Asım Erdoğdu'nun sobalı evinden çıktım" sözleriyle anlatan CHP'li Erdoğdu, ardı ardına satın aldığı villa ve lüks daireleriyle gündemde. Erdoğdu son olarak Kadıköy Moda'da muhteşem deniz manzaralı bir dubleks daire satın aldı.
İskânı olmayan 6 katlı binanın en üst katında bulunan 175 metrekarelik dubleks daire, kayıtlarda arsa olarak görünüyor. Caferağa Dr. Esat Işık Caddesi'nde MKAE Yapı tarafından yapılan lüks binanın onaylı projesine aykırı imalatlar yapıldığı için iskân alınamıyor. Erdoğdu'nun belediyeye verilen emlak beyanında arsa olarak görünen iskânsız lüks dairesi için sık sık Kadıköy Belediyesi'ne iskân almak için gittiği öğrenildi. Belediyeyi su yolu yapan Erdoğdu'ya, "Onaylı projeye aykırı bölümler düzeltilsin" cevabı verildiği kaydedildi.
Müteahhit yerine Erdoğdu'nun takip ettiği lüks binanın iskânıyla ilgili Kadıköy Belediyesi yetkilileri, "Binanın acilen onaylı projesine uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde belediye kanununa göre, yerinde tespit yapıp, kaçakları müteahhide bildireceğiz. Yasal süresi içerisinde düzeltilmezse yıkım ve para cezası uygulayacağız" diye cevap verdi. Erdoğdu'nun Kadıköy Osmanağa'da başka bir dairesi daha bulunuyor.
BALYOZLA YIKMIŞTI
Aykut Erdoğdu, daha önce de Türkiye'nin gözde tatil yerlerinden olan İzmir'in Çeşme'deki villasına yaptırdığı kaçak bölümlerle gündeme gelmişti. Ildır Mahallesi Günkent Sitesi'nden 900 bin liraya satın aldığı villaya kaçak bölümler yaptığı için site yönetimiyle karşı karşıya gelen Erdoğdu, site yönetimiyle davalık olmuştu. Villanın sokağa bakan cephesinde balkonu yıktırıp odayı genişleten Erdoğdu'nun binanın arka tarafına da bir oda ve tuvalet yaptırdığı ortaya çıkmıştı. Site yönetim kurulu başkanı, CHP'den 18 ve 20. dönem Balıkesir Milletvekili olan İsmet Önder Kırlı ve sayman üye Ahmet Tevfik Eril, Erdoğdu'yu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne şikâyet etmişti. Erdoğdu, yapılan şikâyetler üzerine villasındaki kaçak bölümleri yıktırmıştı. Kendisi de elinde balyozla poz vermişti.
Bu arada Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) iş akitleri feshedilen bazı akademisyenlere 'Rapor hazırlatacağız, destek olacağız' sözleriyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ikna eden Erdoğdu'nun CHP'li bazı belediyelerden 30'ar bin TL topladığı iddia edildi. Buna rağmen genel merkeze hiçbir KHK'lı akademisyenin raporunu vermediği ortaya çıktı. Eski CHP'li Şişli Belediyesi Başkanı Hayri İnönü'ye destek veren Erdoğdu, buradan da danışmanlık adı altında para aldığı yönündeki iddialarla gündeme gelmişti.
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