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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Pençe-Şimşek operasyonu için Şırnak'ta...

Bakanı , incelemelerde bulunmak üzere Pençe-Şimşek operasyonunun sevk ve idare edildiği 'a geçti. Öte yandan kritik operasyonda büyük ilerleme sağlandı. Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonları 23 Nisan 2021'de başladı ve şu ana kadar 42 terörist etkisiz hale getirildi.

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Giriş Tarihi: 01.05.2021 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021
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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Pençe-Şimşek operasyonu için Şırnak'ta...

Bakanı , incelemelerde bulunmak üzere Pençe-Şimşek operasyonunun sevk ve idare edildiği 'ta.

Milli Savunma Bakanı Akar harekat bölgesinde... MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR HAREKAT BÖLGESİNDE...

Bakan Akar'a ziyareti kapsamında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar da eşlik ediyor.

KAÇ PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ?

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonları 23 Nisan 2021'de başladı ve şu ana kadar 42 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanı Akar sınırda... MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR SINIRDA...

MSB'DEN PENÇE-ŞİMŞEK VE PENÇE-YILDIRIM OPERASYONU PAYLAŞIMI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda operasyonlarda askerlerin mağaralarda ve bölgede yaptıkları arama-tarama faaliyetlerine ilişkin görüntüler de yer aldı.

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