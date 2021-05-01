Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Pençe-Şimşek operasyonu için Şırnak'ta...

KAÇ PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ?

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonları 23 Nisan 2021'de başladı ve şu ana kadar 42 terörist etkisiz hale getirildi.



MSB'DEN PENÇE-ŞİMŞEK VE PENÇE-YILDIRIM OPERASYONU PAYLAŞIMI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Paylaşımda operasyonlarda askerlerin mağaralarda ve bölgede yaptıkları arama-tarama faaliyetlerine ilişkin görüntüler de yer aldı.