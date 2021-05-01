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MSB açıkladı: Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde silah ve mühimmat ele geçirildi

(MSB), Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde 2 doçka uçaksavar silahı ile 290 doçka uçaksavar mühimmatı ele geçirildiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi: 01.05.2021 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021
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MSB açıkladı: Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde silah ve mühimmat ele geçirildi

SON DAKİKA | Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütü PKK ile mücadelesi hız kesmeden sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı operasyonlara dair bir açıklamasında bulundu ve fotoğrafları paylaştı.

MSB'den yapılan açıklamada, 'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetlerinin aralıksız sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Pençe-Yıldırım bölgesinde 2 doçka uçaksavar silahı ve 290 doçka uçaksavar mühimmatı ele geçirildi." ifadesi kullanıldı.


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