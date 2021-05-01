MSB açıkladı: Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde silah ve mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde 2 doçka uçaksavar silahı ile 290 doçka uçaksavar mühimmatı ele geçirildiğini bildirdi.
SON DAKİKA | Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütü PKK ile mücadelesi hız kesmeden sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı operasyonlara dair bir son dakika açıklamasında bulundu ve fotoğrafları paylaştı.
MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetlerinin aralıksız sürdüğü kaydedildi.
Açıklamada, "Pençe-Yıldırım bölgesinde 2 doçka uçaksavar silahı ve 290 doçka uçaksavar mühimmatı ele geçirildi." ifadesi kullanıldı.
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