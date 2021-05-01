01 Mayıs 2021, Cumartesi
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TSK tarafından Kuzey Irak’a yapılan Pençe Operasyonu’ndan yeni görüntüler

’ın kuzeyinde Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek Operasyonları hız kesmeden devam ediyor. operasyonlara ilişkin yeni görüntüler paylaştı.

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Giriş Tarihi: 01.05.2021 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021
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TSK tarafından Kuzey Irak’a yapılan Pençe Operasyonu’ndan yeni görüntüler

Metina bölgesini hedef alan operasyonda, terör örgütünün kullandığı mağaralara girildi.

Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da sosyal medya hesaplarından operasyonlara ilişkin yeni görüntüler paylaştı. O görüntülerde Mehmetçiğin operasyon anları yer alıyor.

Pençe-Şişek ve Pençe-Yıldırım Operasyonları 23 Nisan 2021'de başladı ve şuana kadar 42 terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe Operasyonu’ndan yeni görüntüler PENÇE OPERASYONU'NDAN YENİ GÖRÜNTÜLER

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