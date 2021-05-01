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İçişleri Bakanı Soylu'dan canlı yayında genelge açıklaması: Anayasa'ya aykırı değil

, güvenlik güçlerinin görevi başında görüntülenmesini yasaklarken, personelin bu gibi durumları engellemesi ve görüntüleme girişimine adli işlem yapılması yönünde genelge yayınladı. Bazı siyasiler yayımlanan bu genelgenin Anayasa'ya aykırı olduğunu iddia etti. İddialara ilişkin İçişleri Bakanı canlı yayında net konuştu. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

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Giriş Tarihi: 01.05.2021 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021
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İçişleri Bakanı Soylu'dan canlı yayında genelge açıklaması: Anayasa'ya aykırı değil

İçişleri Bakanı Süleyman soylu özel bir televizyon kanalında canlı yayınlanan programa konuk oldu. Tartışılan genelge hakkında yanlış anlaşılanlara açıklık getirdi. İşte Bakanı Soylu'nun o açıklamaları...

EMNİYET GENELGESİ, ANAYASA'YA AYKIRI DEĞİL

Anayasa'nın 27.maddesi çok açık ve nettir. Türkiye'de son yıllarda başka bir gelişme daha var. Her çıkardığımız kanunu, yaptığımız bütün işlemleri Türkiye'de son yıllarda kabul edilen bir unsur üzerinden yapıyoruz. Kişisel verileri koruma kurulu var.

Bunun Anayasa'ya aykırı olduğunu iddia eden hukukçular, çıksınlar konuşsunlar. Kesinlikle öyle bir şey söz konusu. Emniyet genelgesi Anayasa'ya aykırı değil.

RIZASI OLMADAN NORMAL VATANDAŞIN BİLE KAMERA KAYDINI ALAMAZSIN

Kişinin rızası olmadan bırakın polis memurunu, normal bir vatandaşı bile kamera kaydına alamazsınız.

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